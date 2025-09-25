Gobierno revisa en Cauto Cristo programas sociales y económicos

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, visitó este jueves el municipio de Cauto Cristo, Granma, para supervisar de primera mano varios programas sociales y económicos, como parte de de la visita gubernamental que se realiza la provincia Granma desde la pasada jornada.

Su recorrido comenzó en la Casa de Abuelos Carlos J. Finlay, donde Marrero Cruz evaluó las condiciones de alimentación y conversó con los adultos mayores. Allí, el mandatario insistió en la necesidad de trabajar de “manera sostenida para elevar la calidad de vida de los residentes”.

Posteriormente, el jefe de Gobierno se reunió con las autoridades locales para revisar el programa destinado a “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.

Durante el encuentro, subrayó la importancia de implementar “acciones concretas que beneficien directamente a la población”.

Durante el recorrido por el municipio de Cauto Cristo estuvo acompañado por la primera secretaria del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba, Yudelkis Ortiz Barceló, y la Gobernadora, Yanetzy Terry Gutiérrez.

Viceprimera ministra Inés María Chapman supervisa en Granma jornadas de chequeo de programas

La Viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chapman, se encuentra realizando una visita de trabajo de dos días en la provincia de Granma, como parte del seguimiento del gobierno a los programas locales.

Según publicaciones realizadas por la dirigente en su página oficial de Facebook, este miércoles la comisión gubernamental llegó al municipio de Manzanillo. El objetivo central de la jornada fue dar seguimiento a las acciones destinadas a resolver problemáticas en el abastecimiento de agua.

Chapman detalló que se chequeó el trabajo para recuperar el volumen de agua que se pierde, la reparación de equipos de bombeo y la implementación de medidas alternativas ante el déficit energético que afecta estos servicios.

Durante un encuentro en el sector 2 Alto de la calle Batería, se sostuvo un “diálogo franco” con la población, donde se precisaron “elementos subjetivos” en los que también es necesario trabajar y se evaluaron propuestas de fuentes alternativas para enfrentar la situación energética.

La visita, que comenzó el miércoles y se extiende hasta hoy tiene como propósito comprobar in situ el estado de los programas que se desarrollan en la provincia de Granma, bajo la etiqueta #UnidosXCuba.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma