Promueven primera ronda de negocios agroalimentarios en Manzanillo

Potenciar los encadenamientos productivos entre los sectores estatal y privado, reactivar varias industrias locales e incrementar los alimentos son tres de los objetivos centrales que persigue la primera ronda de negocios del sistema agroalimentario aquí.

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En declaraciones a la prensa, Emmanuel Fajardo, delegado de la agricultura en esta costera localidad granmense, puntualizó que proponen mostrar las amplias potenciales de las tierras de varios polos productivos y de las industrias vinculadas al cultivo y el mejoramiento del arroz, viandas y hortalizas, la ganadería,la elaboración de materias primas para el sector agroalimentario, los lácteos, cárnicos, dulces, galletas, bebidas y refrescos.

Entre los incentivos que favorecerán esas actividades resaltan la agilidad en los procesos de contratación, la generación de empleos, de manera particular a campesinos y obreros, además de estímulos salariales de acuerdo a los sobrecumplimientos que se materialicen, comentó el especialista.

Agregó que, en tal sentido, ya muestran interés en estrechar relaciones de trabajo los colectivos de la Empresa Pesquera Industrial de Granma y uno de los molinos arroceros del territorio, junto a varios proyectos de desarrollo local y dos micro, pequeñas y medianas empresas (Mypime) de la ciudad de Bayamo.

Auspiciada por especialistas del sector de la agricultura y empresarial, la primera ronda de negocios del sistema agroalimentario está prevista para el próximo 10 de octubre en áreas del proyecto gastronómico privado El Cocal, de Manzanillo.

Radio Bayamo

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