Duelo Cuba-Dominicana, sabor caribeño en el Béisbol Sub-15

Cuba y República Dominicana trasladarán hoy al diamante de Mérida una vieja conversación caribeña entre la pelota, el talento y la pasión, ahora con el Mundial Sub-15 como escenario.

El estadio Kukulcán, acostumbrado al rugido de la pelota mexicana y levantado en una tierra de profunda raíz maya, será el punto de encuentro a las 17:00 horas para dos países separados por apenas un tramo de mar y unidos por una manera casi instintiva de entender el béisbol.

Para los cubanos, la cita comenzará después de una ruta clasificatoria que tuvo más curvas de las previstas, pues perdieron sus dos primeros encuentros del Premundial del Caribe de 2025, antes de encadenar cuatro victorias y terminar con el mismo registro de los quisqueyanos.

El desenlace favoreció a Cuba mediante el criterio de desempate, con lo cual la selección dirigida por Alexander Urquiola aseguró el boleto directo al Mundial después de coronarse en Santo Domingo.

Dominicana, entretanto, convirtió aquella plata en el punto de partida de otra ruta hacia México y consiguió posteriormente su presencia mundialista mediante uno de los cupos adicionales previstos para la competición, completando así un Grupo A que también reúne al vigente campeón Japón, Alemania, Sudáfrica y el anfitrión México.

El reencuentro tiene, por tanto, algo de revancha deportiva, aunque a estos muchachos probablemente les importe más el presente que las cuentas pendientes de una generación que apenas comienza a escribir su propia historia.

Urquiola ha trabajado con un conjunto que pretende sostenerse sobre las tres patas esenciales del juego —pitcheo, ofensiva y defensa—, en un torneo donde cada detalle puede pesar como una carrera en la pizarra y donde el margen para corregir errores será reducido.

Del otro lado estará un elenco dominicano conducido por Welington Castillo, antiguo receptor de Grandes Ligas y conocedor de un béisbol que en su país comienza temprano, crece alrededor de academias y programas de formación, y tiene en las calles y terrenos de entrenamiento una de sus grandes escuelas.

Castillo ya tuvo a su cargo al país en la Serie del Caribe Kids 2026, experiencia que desembocó en una derrota en la final y que ahora servirá como otra estación de aprendizaje para un grupo que llega a México después de cuatro meses de preparación.

La presencia del exreceptor resume también una particularidad dominicana: en una nación donde el béisbol funciona como pasión deportiva, espacio de formación y camino profesional para miles de jóvenes, la selección sub-15 reúne muchachos procedentes de academias y programas que trabajan durante todo el año en la búsqueda y desarrollo de talento.

Cuba llega con una tradición diferente, pero igualmente profunda, marcada por décadas de pelota organizada, estadios de barrio, campeonatos escolares y una escuela que convirtió el juego en parte inseparable de su cultura deportiva.

De ahí que el duelo de hoy pueda imaginarse también como una conversación entre ritmos: el son y la salsa de una orilla, el merengue y la bachata de la otra, mientras sobre la grama el idioma común será el sonido seco de la pelota contra el bate.

No será, sin embargo, un simple duelo de nostalgias caribeñas, porque Cuba arrastra una historia considerable en esta categoría: antes de la actual estructura mundialista conquistó cuatro títulos en 15 ediciones del antiguo Campeonato Mundial Juvenil y, bajo el formato de Copa Mundial Sub-15 iniciado en 2012, consiguió dos coronas y dos medallas de plata en sus primeras seis participaciones, incluida la final de 2022.

República Dominicana afronta una página diferente, pues todavía busca su primer podio en la Copa Mundial Sub-15 desde la instauración del actual formato, circunstancia que añade otro matiz a un estreno donde tradición y aspiración caminarán juntas.

Después del duelo inaugural, Cuba enfrentará a Sudáfrica el día 26, Japón el 27, Alemania el 28 y México el 29, dentro de una fase inicial que exigirá regularidad para colocar a los tres primeros de cada grupo en la Superronda de Mérida.

Cancún, mientras tanto, albergará la otra llave, integrada por Taipéi de China, Estados Unidos, Venezuela, Australia, Chequia y Nicaragua, además de recibir posteriormente la ronda de colocación, mientras Mérida concentrará la batalla por las medallas hasta el 4 de octubre.

Pero antes de pensar en Japón, México, medallas o estadísticas, el primer capítulo tendrá acento caribeño y comenzará con dos selecciones que conocen demasiado bien el lenguaje de la pelota.

En el Kukulcán, donde la historia milenaria de Yucatán observará desde sus alrededores un juego nacido al norte del continente, Cuba y Dominicana tendrán hoy la primera palabra.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.