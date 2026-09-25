Proyecto del PMA previene anemia infantil en Holguín

El programa Nutrivida, auspiciado por el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), desarrolla acciones en Holguín con el objetivo de mejorar las cadenas de suministro alimentario y prevenir el riesgo de anemia en niños de hasta 12 años, embarazadas y mujeres que lactan.

Ramon Alberto Reyes Noris, representante de la iniciativa en la provincia, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que el programa, financiado por el Gobierno de Canadá, se ejecuta en seis municipios del país, entre ellos Mayarí, Moa y la cabecera del nororiental territorio.

Bárbara Mateo Estol, responsable del proyecto en Mayarí, señaló que su ejecución contribuirá al seguimiento y la mejora de problemas de salud asociados a la malnutrición en grupos vulnerables, en un contexto económico complejo que ha afectado los sistemas alimentarios locales.

El trabajo comenzó con un diagnóstico de la situación alimentaria de esos grupos poblacionales; durante el período evaluado, varios indicadores se deterioraron como consecuencia de las actuales dificultades alimentarias, lo cual puede favorecer padecimientos como la anemia y el bajo peso, relevantes en marcadores como la mortalidad infantil.

Nutrivida permite aplicar medidas preventivas ante el incremento de estos problemas sanitarios mediante el fortalecimiento de los vínculos con formas productivas, con el fin de mejorar la asistencia a instituciones sociales como hogares maternos, centros educacionales y círculos infantiles.

En ese municipio holguinero participan en el desarrollo de la iniciativa las Cooperativas de Créditos y Servicios Niceto Pérez y Desembarco del Granma, así como la Granja Urbana, entidades que respaldan la dieta de más de mil usuarios.

Entre las acciones realizadas hasta el momento figuran el diagnóstico orientado a identificar brechas y oportunidades de intervención, así como talleres y encuentros de sensibilización sobre género, con el propósito de promover la incorporación femenina a la actividad agropecuaria en aporte al desarrollo local.

Nutrivida también se desarrolla en Santa Cruz del Norte, Bejucal y San José de las Lajas, en Mayabeque, donde se conformaron los equipos responsables, se establecieron vínculos entre las formas productivas y las redes de protección social, y se sistematiza el monitoreo de la distribución de alimentos y suministros.

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