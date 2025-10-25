Cómo pagar impuestos de compraventa con Transfermóvil

Para quienes realicen un acto de compra-venta de auto o vivienda, se recuerda la vía para realizar el pago de los impuestos correspondientes mediante Transfermóvil.

De acuerdo con el proceso, en el acto de compraventa, la persona natural que vende el bien debe pagar el Impuesto sobre los Ingresos Personales Eventuales (0530322) y el que lo compra, pagará el Impuesto sobre Transmisión de Bienes y Herencias (0720122).

El pago de estos impuestos puede realizarse de forma digital siguiendo estos pasos:

  1. Autentícarse en su Banco a través de Transfermóvil.
  2. Dirigirse a Operaciones, ir a Pagar ONAT.
  3. Seleccionar: Pago mediante NIT o Carnet de Identidad.
  4. Completar los datos del formulario consignando el Carnet de Identidad del Comprador y Vendedor según sea el caso.
  5. Seleccione el Impuesto relativo a su participación en el acto.
  6. Defina la cuantía establecida por la autoridad notarial.
  7. Oprima Aceptar y espere el SMS de PAGOxMOVIL como confirmación del pago realizado.

