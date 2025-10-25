Fortalecen en Italia cubanos residentes en Europa lazos con su país(+Foto)

Durante el XVII Encuentro de Cubanos Residentes en Europa (ECRE) se fortalecen hoy los vínculos entre esa comunidad y su patria, mediante la renovación de los compromisos y la búsqueda de nuevas rutas de colaboración.

Ana Teresita González, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior (Daccre) de la cancillería de esa nación, reconoció este sábado en su saludo a los participantes, que este evento es un paso gigante en las acciones para romper muros y tender puentes entre esa nación y la emigración.

“El trabajo con los cubanos residentes en el exterior constituye una labor de suma importancia dentro de nuestras embajadas, consulados y nuestros organismos rectores”, expresó, y añadió que “trabajamos cada día por fortalecer las relaciones con aquellos que nacieron en Cuba y han decidido asentarse en otros países, y con sus descendientes”.

“Queremos que todos se sientan parte, que contribuyan a enaltecer el orgullo nacional y a rechazar las acciones dirigidas a denigrar, vulgarizar y distorsionar la cultura y las tradiciones de nuestro país”.

González apuntó que las nuevas medidas de la política agresiva, de guerra económica y acciones de desestabilización interna, son herramientas del actal gobierno estadounidense, que ha recrudecido su bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla, agravado con su inclusión en una espuria lista de países supuestos patrocinadores del terrorismo.

“Esa política ha generado un contexto económico, político y social difícil, frente al cual el accionar patriótico de los emigrados tiene hoy aún más valor y trascendencia”, enfatizó.

La diplomática subrayó que “en los tiempos que corren, la información es arma fundamental para enfrentar la manipulación, la distorsión de nuestra realidad y los ataques permanentes a Cuba” y “por eso, los convocamos a crear una red comunicacional” para contrarrestar esa verdadera guerra mediática.

González aseveró que “el gobierno de Cuba reconoce y agradece a los compatriotas que luchan para que se ponga fin al bloqueo genocida impuesto injustamente a nuestra nación”

Recordó que desde Europa se efectuaron este año 14 caravanas de solidaridad contra el bloqueo en siete países y ocho ciudades, así como se acometieron acciones de denuncia contra el mismo en naciones como Alemania, Bélgica, Francia, Italia, República Checa y España.

Se refirió en particular a la marcha patriótica efectuada el pasado 24 de octubre por las calles de Roma, y que dio inicio al XVII ECRE, cuando desde la capital de Italia se envió nuevamente al mundo el mensaje de que el bloqueo debe cesar, como ha sido reiterado por la comunidad internacional.

Ratificó el propósito del gobierno cubano “de que los cubanos residentes en el exterior participen de manera activa en el desarrollo económico de nuestro país e incidan de manera importante en el comercio exterior, la inversión extranjera y la cooperación internacional en sectores esenciales”.

“La defensa de la patria no es una consigna vacía, es el compromiso de mantener vivo el legado de dignidad, soberanía y equidad social que fundamenta nuestra identidad nacional”, agregó la directora general de Daccre en sus palabras finales a los participantes en ese evento.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959