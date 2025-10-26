Luchador cubano Garzón por bronce en mundial Sub23 de Novi Sad

El luchador cubano del estilo libre Geannis Garzón salió hoy aquí victorioso en el repechaje de los 79 kilogramos y buscará esta noche el bronce en el mundial para menores de 23 años.

En la sala SPC Vojvodina de Novi Sad el caribeño derrotó cómodo 9-2 al local Andrija Ivanovic y subirá al colchón en la velada por las medallas frente al bielorruso Nikita Mayeuski, quien compite bajo pabellón neutral.

Por el oro de los 79 combatirán el estadounidense Lee Haines y el turco Ibrahim Yaprak. Garzón cedió ayer en su debut en los octavos de final ante Yaprak 8-10, pero el turco logró llegar a la final y lo arrastró hasta el repechaje.

El mundial Sub23 de Novi Sad coronará hoy también a los campeones en los 57 kilogramos, con el duelo Yuta Kikuchi (Japón)-Luke Lilledahl (Estados Unidos), en los 70 entre Sina Khalili (Irán) o Kanan Heybatov (Azerbaiyán), en los 125 entre Khetag Karsanov (Azerbaiyán) o Abolfazl Mohammad Nezhad (Irán) y el citado choque en los 79 Haines-Yaprak.

Hasta el momento solo la cubana Yaynelis Sanz con su bronce en los 57 kilogramos ha podido subir al podio por América Latina.

La batalla en el medallero sigue bien cerrada, con Japón en la cima gracias a sus cinco títulos, cuatro de ellos entre las féminas, seguido por Irán con cuatro, mientras que Estados Unidos (dos) aspira a escalar con su poderío en la lucha libre.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959