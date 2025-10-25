China logra doble oro en el Mundial de Gimnasia Artística

China consiguió hoy en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística dos medallas de oro en las finales por aparatos disputadas en el recinto Gelora Indonesia Arena de esta capital.

La jornada final tuvo sello chino gracias a las actuaciones impecables de Zhang Qingying y Zou Yingyuan, quienes confirmaron su dominio en la barra de equilibrio y las barras paralelas, respectivamente.

Zhang, dueña de una técnica precisa y un equilibrio casi inalterable, cumplió con las expectativas al colgarse el título en la barra de equilibrio con una nota de 15.166. La acompañaron en el podio la francesa Kaylia Nemour (14.300) y la japonesa Aiko Sugihara (14.166). El infortunio marcó la rutina de la rumana Sabrina Maneca-Voinea, víctima de un resbalón que la alejó de la lucha por las medallas.

En la rama masculina, Zou Yingyuan volvió a demostrar por qué es una leyenda de las barras paralelas, al conquistar su tercer título mundial con una puntuación de 15.300. El japonés Tomoharu Tsunogai (14.500) y el ruso neutral Daniel Marinov (14.466) completaron el podio, mientras que el tricampeón olímpico Shinnosuke Oka apenas alcanzó el séptimo puesto.

El filipino Carlos Yulo había encendido el día con una ejecución deslumbrante en la final de salto de potro, valorada por los expertos como “el mejor salto de la historia”. Su 14.866 le dio el oro por delante del armenio Artur Davtyan y el ucraniano Nazar Chepurnyi.

La japonesa Aiko Sugihara volvió a subir al podio en la final femenina de suelo, esta vez para proclamarse campeona con 13.833, escoltada por las británicas Ruby Evans (13.666) y Abigail Martin (13.466).

El Mundial cerrará con la final masculina de barra fija, donde se esperan nuevos duelos entre estrellas como Hashimoto, Marinov y Shi Cong, antes de que caiga el telón en Yakarta.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959