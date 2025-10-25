Luchadores cubanos caen en mundial Sub23 y están en espera

Los luchadores cubanos Orislandy Perdomo (70 kilogramos) y Geannis Garzón (79) cayeron hoy aquí en los octavos de final de mundial Sub23, por lo que esperan el avance de sus victimarios para combatir en el repechaje.

En la sala SPC Vojvodina, en Novi Sad, Perdomo arrancó en la libre con victoria 10-0 sobre el ucraniano Narek Pohosian en la clasificación, pero después cedió 2-12 frente al moldavo Alexandr Gaidarli, quien esta tarde chocará en semifinales con el iraní Sina Mahdi Khalili.

Por su parte, Garzón debutó directo en octavos con una derrota cerrada 8-10 con el turco Ibrahim Yaprak, rival por el pase a la discusión del oro en los 79 kilogramos del bielorruso Nikita Mayeuski.

Si Gaidarli y Mayeuski, quien compite bajo bandera neutral, ganan, los cubanos pelearán en el repechaje para buscar un puesto en la discusión del bronce.

Esta noche terminará la lid femenina en el mundial para menores de 23 años, con los duelos por la corona Haruna Morikawa (Japón)-Hansika Lamba (India) en los 53 kilogramos, Ruka Natami (Japón)-Sarika Sarika (India) en 59 y Sakura Motoki (Japón)-Iryna Bondar (Ucrania) en 62.

Hasta el momento, Irán encabeza el medallero con tres preseas doradas, una de plata y dos de bronce, por delante de Ucrania (2-2-2), Azerbaiyán (2-0-1), Japón (2-0-1) y Estados Unidos (1-2-2).

Cuba es el único país latinoamericano con medalla en Novi Sad 2025, gracias al bronce conquistado ayer por la luchadora Yaynelis Sanz en 57 kilogramos entre las damas.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959