Agencia de ONU denuncia crisis humanitaria en Cisjordania

Cisjordania vive su peor crisis humanitaria en décadas como resultado del aumento de los ataques de las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes, denunció hoy una agencia de ONU.

“Más de 12 mil niños siguen desplazados por la fuerza (en ese territorio) y 47 fueron asesinados este año”, criticó en la red social X el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (Unrwa).

Todo niño merece dignidad y un futuro, recordó Unrwa, que llamó a protegerlos y a respetar sus derechos básicos.

El viernes último, soldados israelíes asesinaron a dos jóvenes, uno de ellos de 16 años, en la localidad de Kafr Aqab, ubicada al norte de la zona ocupada de Jerusalén Este.

Días antes, otro de la misma edad falleció tras el impacto de disparos de militares en la ciudad de Nablus.

Este mes también murieron por ataques castrenses dos menores de edad en la urbe de Beit Ummar y un adolescente de 13 años como consecuencia de la asfixia sufrida por gases lacrimógenos lanzados por soldados.

Tras la agresión contra la Franja de Gaza, en octubre de 2023, el Ejército y los colonos incrementaron sus incursiones en la Ribera Occidental, así como la confiscación de tierras, la expansión de los asentamientos y el bloqueo de carreteras, según denuncias palestinas.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959