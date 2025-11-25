Cubanos Pérez y Moinelo lideran Encuesta Deportiva de Prensa Latina

Los cubanos Leyanis Pérez y Liván Moinelo acapararon hoy votos y lideran sus apartados en la edición 61 de la Encuesta Deportiva de Prensa Latina para reconocer a lo mejor de Latinoamérica en 2025.

La reina mundial en triple salto llegó a 14 sufragios tras recibir el respaldo de Radio Rebelde, la Agencia Cubana de Noticias (ACN), Radio Artemisa y Radio 26 de Matanzas; en tanto, el astro de los Halcones de Softbank en el béisbol japonés sumó el apoyo de los tres últimos medios y acumula siete.

En colectivos, el equipo juvenil cubano de béisbol 5 arribó a seis papeletas al obtener el agasajo de Radio 26; en tanto, la selección masculina de fútbol de Argentina añadió el voto de Radio Artemisa y con cuatro recortó diferencia.

Desde El Salvador, el Diario El Mundo emitió su veredicto a favor de la patinadora centroamericana Ivonne Nóchez, la estrella argentina Lionel Messi y la selección nacional de fútbol playa de su país.

En el apartado de conjuntos, la ACN dio su voto para el quinteto Flamengo de Brasil y la emisora Radio Rebelde eligió al once de fútbol de Haití.

La Encuesta Deportiva de Prensa Latina arrancó el pasado viernes y hasta el 22 de diciembre recibirá el voto de medios de todo el mundo para elegir en las tres categorías convocadas: Mejor Deportista Masculino, Mejor Deportista Femenina y Mejor Equipo.

Medios de comunicación de la radio, televisión, prensa escrita, agencias y portales digitales podrán enviar sus selecciones al correo deportes@prensa-latina.cu, desde donde se compilará la votación general.

