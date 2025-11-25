Cuba y China refuerzan cooperación en deportes (+Fotos)

El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) de Cuba, Osvaldo Vento, continúa hoy una visita de trabajo a China enfocada en profundizar los nexos en este sector.

El titular dialogó con el ministro de Deportes y presidente del Comité Olímpico Chino, Gao Zhidan, y ambos coincidieron en las excelentes relaciones entre ambos países y resaltaron los más de seis décadas de cooperación en deporte.

«Que el deporte se agigante como demostración de los nexos que durante 65 años han unido a ambos Partidos, Gobiernos y pueblos, compartiendo aprendizaje e identificando acciones concretas que enaltezcan los próximos 60 años de relaciones deportivas», dijo Gao Zhidan.

En la reunión también participaron el embajador en China, Alberto Blanco Silva, y el presidente del Comité Olímpico Cubano, Roberto León Richards.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, ambas partes repasaron los fluidos intercambios bilaterales mantenidos durante las últimas seis décadas.

Además, subrayaron que estas alianzas continúan consolidándose para contribuir a la construcción de un futuro compartido entre Cuba y China con beneficios para el movimiento deportivo de ambos países.

La delegación recorrió igualmente el Instituto Chino de Ciencias del Deporte, donde Vento agradeció la presencia de esa institución en la XI Convención Internacional de Actividad Física y Deporte Afide 2025.

El presidente del Inder también se reunió con el titular del Instituto de Ciencias del Deporte de China, Cao Jingwei.

Durante el encuentro, el titular cubano realizó un recorrido por diversas instalaciones dedicadas a la investigación científica aplicada al deporte.

La Universidad de Deportes de Beijing, la Empresa Li-Ning, la Asociación de Deportes Infantiles de la provincia de Zhejiang, el Centro Deportivo Olímpico de Hangzhou y la Universidad de Jianghan son parte de los diálogos programados hasta el próximo viernes.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959