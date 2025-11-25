Expocuba, recinto perfecto para importante feria de Cuba

Expocuba constituye el recinto ferial perfecto para la realización de la más importante bolsa comercial de este país que transita hoy por su segunda jornada, la 41 Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025).

Dicho espacio representa esfuerzo y dedicación de sus trabajadores y, además, espacio de recreación durante el año. Ubicado en las afueras de La Habana, la capital insular, este recinto ferial fue inaugurado el 4 de enero de 1989 por el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016).

Tal circuito recreativo y de exposición está integrado además por el Parque Lenin (1972), junto al Jardín Botánico Nacional y el Zoológico Nacional de Cuba (1984).

Expocuba representa el mayor centro expositor de este país, y se localiza exactamente en la carretera del Rocío, en el kilómetro 3,5, Calabazar, en el municipio Arroyo Naranjo. Está a unos 25 kilómetros al sureste de la capital cubana, y abarca un área de 600 mil metros cuadrados.

Al inaugurarse presentó como lema Le ayudamos a descubrir Cuba, pues se trata de una Exposición Permanente de la República, con sus logros económicos, sociales y científico-técnicos del país en exhibición, junto a la realización de un grupo de actividades, tanto empresariales como sociales y recreativas.

Para ello cuenta con un amplio Pabellón Central, y otros múltiples, en los que se ofrece al visitante una panorámica bastante amplia, y también específica, de la realidad cubana en sus distintos sectores económicos y sociales. En total hay 25 pabellones con potencialidades para 25 mil metros cuadrados de área expositiva neta.

El más importante evento de dicho escenario es precisamente la Feria Internacional de La Habana (FIHAV) anual, que ahora muestra su 41 edición.

Cuenta el lugar con área de diversiones, restaurantes, cafeterías, un bar mirador y otros atractivos renovados.

La idea de crear Expocuba se le ocurrió en enero de 1987 al entonces presidente de la Isla, Fidel Castro, durante una reunión anual con funcionarios de la Industria Básica.

Para su emplazamiento se escogió un terreno baldío en la Carretera del Rocío, municipio Arroyo Naranjo, zona periférica de La Habana.

Se destinaron para la gigantesca obra 60 hectáreas de terreno y en apenas 22 meses se construyeron 25 pabellones expositivos con un sistema de construcción cubano muy novedoso a base de nudos y barras (estereocelosías).

La rapidez con que se edificó Expocuba y el resultado final racional y estético le ganaron a sus proyectistas numerosos reconocimientos.

Además de los 25 pabellones, Expocuba se concibió también como un mini centro de investigación y desarrollo polivalente, por lo que se le dotó de un área de exposición agropecuaria con animales vivos con instalaciones especializadas y una micro presa.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959