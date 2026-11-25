Cuba buscará hoy ante Venezuela asegurar un lugar entre los cuatro primeros del Panamericano de Béisbol Sub-12 que se desarrolla en República Dominicana y el boleto a la Copa Mundial de 2027.

El Stadium 2 del Complejo Deportivo IPL Academy, en San Antonio de Guerra, será el escenario de un choque que huele a destino, con los pequeños guerreros de la Isla frente a la oportunidad de su torneo.

Los antillanos amanecen segundos en la superronda, con dos triunfos y un revés, igualados con México, rival que ya doblegaron, y a la sombra de Estados Unidos, que marcha invicto con tres victorias.

Panamá y Venezuela exhiben balance de una victoria y dos derrotas, mientras República Dominicana, la anfitriona, cierra la tabla con tres reveses y la urgencia de quien ya no tiene margen.

Una victoria dejaría a los cubanos con la mano sobre el pasaje a China Taipéi, sede de la cita mundial de 2027, y convertiría el diamante dominicano en la antesala de un sueño largamente acariciado.

Los dirigidos por Vladimir Vargas llegan con la moral en alto tras desatar ayer una tormenta de ocho carreras en el segundo episodio y vencer 9-2 a Panamá, después de que el rival golpeara primero con dos anotaciones en la apertura.

Aquella reacción tuvo nombres propios: Delvys Sánchez remolcó a tres compañeros con un par de sencillos, Tyler Ruiz y Brayan de Armas también conectaron imparables productores, y este último firmó cinco entradas y dos tercios con dos hits, una carrera limpia y cuatro ponches.

Con la batalla caliente, el brazo firme y el destino todavía en sus manos, Cuba saltará al terreno decidida a escribir, a golpe de bate y guante, otra página de gloria para su béisbol de cantera.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.