El cubano Daniel Hidalgo renovó fuerzas durante la jornada de descanso general y regresó con un par de triunfos para ascender hasta el cuarto lugar del Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez de Caracas 2026, en Venezuela.

El varias veces monarca nacional de la categoría sub-20 años derrotó al local Sebastián Francisco Borges y luego al indio Advaith Vemula Vignesh, y con tales resultados llegó a seis puntos en ocho rondas en una cita pactada a 11.

La disputa ante Borges la resolvió en 53 jugadas de un Gambito de Dama, en tanto poco después portando las figuras blancas doblegó a Vignesh en 32 lances poniendo el “broche” ganador con golpe táctico de entrega de dama.

Hidalgo se enfrentará este miércoles al también indio Ethan Vaz, quien domina la clasificación con 7,5 puntos y apenas ha tenido un mínimo fallo con tablas en la séptima fecha contra el azerí Khagan Ahmad.

Este último ocupa la segunda posición con 6,5 unidades y compartiendo acumulado con el cubano aparece Erdem Khubukshanov, aunque sus números de desempate son mejores y por eso se sitúa tercero.

Entre las muchachas la cubana Jinela Rodríguez también tuvo una buena jornada doble. Tablas versus la colombiana Nicolle Julieth Mogollón y triunfo ante la paraguaya Renata Valentina Mayeregger le hicieron ascender algunos puestos en el ordenamiento.

Ahora exhibe 4,5 puntos y se sitúa en el lugar 18. La cima del certamen sigue comandada por la india Shri B Savitha, casi perfecta con 7,5 de ocho posibles y escoltada por la china Yining Chen y la peruana María Teresa Jiménez, cada una con seis anotaciones.

La argentina Nerina Gaite será la próxima rival de Jinela, cuya prioridad es conseguir un cierre de triunfos para intentar resarcir la cuenta negativa que lleva en cuanto a acumulado Elo (-44,8).

Es esta la primera vez que Venezuela organiza un certamen mundial para muchachos y muchachas menores de 20 años y según lo establecido en la reglas los campeones de cada torneo recibirán títulos de grandes maestros.

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