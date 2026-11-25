Permanece impronta de Fidel Castro en los granmenses

Por más de DOS años permaneció el líder de la revolución cubana Fidel Castro Ruz, en lo que hoy ocupa el territorio de la actual provincia de Granma, durante la lucha contra la dictadura batistiana. Luego del triunfo de la Revolución, el comandante visitó varias veces al territorio e inauguró importantes obras y programas. Hoy, a DIEZ años de su fallecimiento, los granmenses recuerdan al líder de la Revolución cubana y la vigencia de su pensamiento.