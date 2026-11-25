El programa de Salas de Televisión, creado por el Comandante en Jefe Fidel Castro en 2002, consolida la atención a grupos vulnerables en el municipio de Cauto Cristo.

Estas instalaciones devienen en centros polifuncionales para la atención directa y sistemática a grupos comunitarios como niños, personas con discapacidad, adultos mayores y familias en situación de riesgo.

Variadas iniciativas como exposiciones alegóricas al legado del Comandante en Jefe y acciones de formación para los pequeños, desarrollan en localidades cautocristenses, desde las Salas de Televisión, en coordinación con el Sistema de Casas de Cultura.

Uno de los aportes más significativos del programa es la rehabilitación integral de pacientes con discapacidad y afecciones crónicas.

Las salas cuentan con técnicos y equipamiento que permiten ofrecer servicios de fisioterapia en las propias comunidades, evitando que los pacientes tengan que trasladarse hasta la cabecera municipal para recibir tratamiento .

Esta labor mejora la movilidad y calidad de vida de los beneficiarios y representa una de las tareas más nobles del programa: la inserción social plena de las personas con discapacidad en las actividades culturales, recreativas y formativas.

La atención a los adultos mayores constituye otro eje fundamental. En las Salas de Televisión desarrollan círculos de abuelos y programas de ejercicios físicos adaptados, que les permiten mantenerse activos y socializar en un entorno seguro .

De igual modo, los niños y niñas reciben formación integral con actividades diferenciadas, talleres, juegos y actividades recreativas diseñadas para fortalecer su formación en valores desde edades tempranas . Estas iniciativas se articulan con las escuelas del territorio, apoyando sistemáticamente el trabajo educativo .

En el ámbito de la seguridad alimentaria y el apoyo a familias vulnerables, el programa impulsa el movimiento “Mi sala también produce”. Los trabajadores siembran en los patios de las instituciones, y los frutos de esa cosecha contribuyen al autoabastecimiento y destinan otra parte para donaciones a familias en situación de vulnerabilidad.

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El programa de Salas de Televisión funcionan como plataformas de promoción de lectura, visualización de materiales educativos y capacitación técnica.

Odalis Castillo Castillo, directora del programa dijo que cerrará otro año de éxitos, a pesar de las circunstancias actuales.

” Nos hemos adaptado a estas condiciones y propiciamos el desarrollo de actividades que no requieren de electricidad. Pero nuestros objetivos en las comunidades se cumplen”, declaró.

En un contexto donde Cauto Cristo ha debido sobreponerse a afectaciones climáticas severas, el papel de las Salas de Televisión como espacio de cohesión social y apoyo comunitario se consolida.

Radio Bayamo