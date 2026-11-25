Como un líder amado y respetado por el pueblo cubano y un amigo sincero de Laos calificó hoy el vicepresidente de la Asamblea Nacional Monexay Laomouaxong a Fidel Castro (1926-2016).

El nombre y la obra del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, están estrechamente vinculados con la historia de la valiente lucha del pueblo cubano, destacó el también Presidente de la Asociación de Amistad Laos-Cuba y del Comité Parlamentario de amistad Laos-Cuba.

Durante la ceremonia en la que se conmemoró el décimo aniversario del paso a la inmortalidad del estadista, Monexay se mostró honrado de representar a esas organizaciones y a todas las etnias del país en el encuentro que definió como lleno de profundo significado y gratitud.

Ante la embajadora de La Habana en Viantián, Enna Viant, el legislador defendió la ejecutoria de Cuba en materia de educación, salud, avances científico-técnicos y otros sectores dada la impronta de Fidel Castro.

Dijo que Cuba ha logrado obras destacadas que sirven de ejemplo al mundo a pesar de enfrentar un bloqueo económico, comercial y financiero injusto y prolongado durante muchas décadas por parte de Estados Unidos.

Al seguir el ideal de Fidel Castro, Cuba ha enviado brigadas médicas y expertos para ayudar a poblaciones de todo el mundo sin esperar retribución, lo que ha hecho que su papel e influencia se destaquen en el ámbito regional e internacional.

Nosotros, el pueblo laosiano, nunca olvidaremos el apoyo y la invaluable ayuda del camarada Fidel Castro, así como del Partido, el Gobierno y el pueblo hermano de Cuba, a la causa de la lucha por la liberación nacional en el pasado y a la causa de la protección y el desarrollo del país, especialmente la asistencia en el ámbito médico, educativo y la formación de recursos humanos a lo largo del tiempo.

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En su discurso en la sede de la legación diplomática cubana en Viantián, Monexay reiteró su apoyo para exigir el levantamiento inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero injusto contra Cuba.

Igualmente, expresó su deseo de que el ideal y la gran causa revolucionaria del camarada Fidel Castro perduren para siempre, así como los lazos de amistad tradicional y la solidaridad fraternal entre Laos y Cuba.

En tanto, la diplomática cubana subrayó la impronta de Fidel antes y después del triunfo de la Revolución y en particular su visión estratégica antimperialista y guía que perdura y alienta en la resistencia de un pueblo frente a la sin precedentes guerra económica despiadada de Estados Unidos.

Durante el acto, estudiantes de la Universidad Nacional de Laos que cursan el primero y segundo años de la carrera de español en la Facultad de Letras defendieron el ejemplo de Fidel Castro.

Compartieron además el legado educativo, al que definieron como un puente de hermandad y amor entre los pueblos.

Los ideales de justicia social, dignidad y solidaridad que Fidel defendió se conectan profundamente con los valores de Laos, que avanza cada día con orgullo hacia su desarrollo, la paz y el bienestar de su gente, inspirado por una historia de lucha y resistencia común.

También se refirieron a la hostilidad norteamericana contra Cuba como una política que castiga a las familias y dificulta el desarrollo de aquel país, al que consideraron hermano por compartir lo poco que tiene con el mundo.

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