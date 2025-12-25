Alonso por siempre, homenaje a los pilares del ballet en Cuba

Alonso por siempre se titula el espectáculo que ofrecerá la compañía de Ballet Laura Alonso este fin de semana en el teatro capitalino Karl Marx, en homenaje a los fundadores y pilares de la Escuela Cubana de Ballet.

Las presentaciones tendrán lugar este sábado y el domingo e incluirán fragmentos de varias obras emblemáticas en las que se recuerda a la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, quien fuera la directora general del Ballet Nacional de Cuba durante décadas.

Según los organizadores de la gala, Alonso por siempre reverenciará a los maestros fundadores, quienes a lo largo de varias generaciones forjaron una tradición artística que combina el rigor técnico con una visión futurista.

Su contribución ha sido esencial en la formación de bailarines, la preservación del repertorio clásico y la creación y versionado de obras reconocidas a nivel mundial.

El espectáculo incluirá el Pas de Deux del Cisne Negro —basado en la versión de Alicia Alonso—, junto a fragmentos de Giselle y La muerte del cisne, todos con coreografía de la maestra Laura Alonso.

Forman parte del repertorio el Pas de Deux de Don Quijote y la Escena del balcón de Romeo y Julieta, con versión del coreógrafo Iván Alonso Monreal.

Para terminar, el público podrá disfrutar de la suite del ballet Carmen, coreografía de Alberto Alonso, sobre el libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, basado en la novela homónima de Prosper Mérimée, con música de Georges Bizet y Rodion Shchedrin.

Con estas funciones concluye las celebraciones por el aniversario 50 de la fundación de la importante sala, espacio que ha acogido eventos trascendentales de la vida política y cultural del país.

