Acosta Danza sumará a dos primeros bailarines cubanos en Reino Unido

Los primeros bailarines del Ballet Nacional de Cuba (BNC) Anette Delgado y Dani Hernández viajarán al Reino Unido, a principios de enero, para actuar de invitados de Acosta Danza, bajo la dirección de Carlos Acosta.

Foto Panchito González, Prensa Latina

La compañía fundada por el eminente artista cubano llevará su versión de Cascanueces a varias ciudades británicas, entre ellas, Sheffield, Aberdeen, Inverness, Chester, York, Edimburgo y Norwich, de Inglaterra y Escocia.

Delgado y Hernández, dos figuras emblemáticas del ballet cubano, destacan por la precisión técnica y la elegancia estilística con que interpretan cada personaje.

Cascanueces es, además, una obra fundamental en sus carreras, donde han alcanzado un nivel artístico excepcional y tendrán la oportunidad de demostrarlo en las urbes mencionadas.

Desde su fundación, Acosta Danza integra lo contemporáneo, lo folclórico y lo urbano en su expresión artística, tanto como elementos del ballet, esfera en la cual Delgado y Hernández sobresalen con particular brillantez.

Acosta decidió crear su propia versión del exitoso clásico estrenado en Rusia en 1892, con música compuesta especialmente para la pieza por Piotr Ilich Chaikovski.

La obra gira en torno a la Navidad y muchas de las fantasías y ritos alrededor de esta época, el coreógrafo decidió recrearlas en su natal Habana, con las características y las sensaciones experimentadas por él en la infancia.

El espectáculo se estrenó en 2024, en Reino Unido, y varios críticos elogiaron su energía, así como los arreglos y la orquestación de Pepe Gavilondo y Yasel Muñoz, que incluyeron ritmos latinos, jazz y otros estilos muy bien empastados.

“Acosta ha creado un espectáculo de variedades divertido y festivo, tan cálido y entrañable como él mismo”, exclamó Lyndsey Winship, de The Guardian, quien concedió a la pieza cuatro estrellas.

Mientras el jefe de crítica de danza de The telegraph, Mark Monahan, reconoció una Navidad mucho más sensual de lo que están acostumbrados los británicos y describió la pieza como “un espectáculo fascinante e inusual, y una versión completamente nueva de un clásico muy conocido, lleno de pequeñas sorpresas”.

Cascanueces en La Habana es la primera pieza de toda una noche que estrena Acosta Danza, y todos los artistas son graduados de la academia homónima de la compañía, salvo invitados especiales como Delgado y Hernández, cuya presencia aporta un sello de distinción y elegancia a la puesta en escena.

La primera bailarina del BNC abrió, este 19 de diciembre, con brillo excepcional y maestría la temporada de Don Quijote que la compañía desarrolla en el Teatro Nacional y tendrá a su cargo el cierre de la misma, el venidero 1 de enero de 2026.

