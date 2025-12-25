Celebra 55 años de labor científicaEstación Agroforestal Guisa

La Estación Experimental Agroforestal de Guisa celebró 55 años de fundación. La institución promueve investigación, tecnología e innovación en campos de Granma. Se reconoció a trabajadores y organizaciones por su quehacer. Su función apoya las cadenas de café, cacao, coco y el ámbito del bosque para la región.

Una de las instituciones que más ha hecho por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, junto a su aplicación en los campos granmenses es la Estación Experimental Agro forestal de Guisa.



La misma, perteneciente al Instituto de Investigaciones Agro – Forestales, del ministerio de la agricultura celebró esta jornada el aniversario 55 de su fundación.



Presidieron la cita Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido en Granma, Alianna Corona Rodríguez, miembro del Comité Central del partido y su primera en el municipio, William Chacón, director de la estación, entre otros.



Durante el acto de homenaje los presentes observaron un audiovisual que resume los desafíos y logros científicos de la entidad a lo largo de estos años.



Varios trabajadores, con una trayectoria de 20,25 y 30 años de labor fueron reconocidos en la ocasión.



De igual forma varias entidades y bases productivas recibieron reconocimientos por potenciar la introducción de los resultados de la ciencia en innovación agroforestal en Granma.

Un grupo destacado de obreros resultaron elegidos como los mejores trabajadores de la institución.



A su vez, numerosas entidades y organizaciones homenajearon a la Estación Experimental por su aporte científico y económico al territorio y la provincia.



La Estación Experimental Agro forestal de Guisa representa un baluarte en la provisión de las bases científico – tecnológicas a las cadenas productivas de café, cacao, coco y forestal a las provincias de Granma, Holguín y Las Tunas.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma