Insisten en Sri Lanka a actuar de ONU sobre amenaza contra Venezuela

La organización esrilanquesa Alianza Antiimperialista del Sur Global, instó a Naciones Unidas a intervenir de inmediato ante la amenaza de militar que mantiene hoy Estados Unidos contra Venezuela.

En una carta, firmada por el coordinador de la alianza, Uvindu Wijeweera, dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se hace un llamado a la acción internacional urgente para reducir las tensiones y salvaguardar la paz.

De acuerdo con la organización esrilanquesa, el llamamiento refleja la creciente preocupación por los recientes acontecimientos que involucran a Estados Unidos y su impacto en la soberanía de Venezuela y la estabilidad regional.

El grupo instó a las Naciones Unidas a defender el derecho internacional y a tomar medidas proactivas para prevenir cualquier confrontación militar.

Con unidad cívico-militar y el liderazgo del Gobierno bolivariano, Venezuela resiste una arremetida sin precedentes de Washington con las pretensiones de robar los recursos naturales y el petróleo de la nación sudamericana, mediante bloqueos navales y una posible agresión armada.

En reciente intervención en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el representante venezolano permanente ante la ONU, Samuel Moncada, advirtió que el peligro no se cierne solo para su país sino contra toda América Latina.

El diplomático aseguró que Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor y afirmó que Estados Unidos no permitirá el cumplimiento de las normativas internacionales ni que el referido órgano se interponga a su plan siniestro.

Subrayó, asimismo, que el Gobierno estadounidense viola el derecho internacional y su propia legislación con los asesinatos que lleva a cabo en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, con el pretexto de una supuesta lucha contra el narcotráfico.

Moncada aseguró que Washington se niega a mostrar evidencia de esos crímenes pues es evidencia de su crueldad, lo cual provocaría repulsión mundial.

