Exitosamente culmina en Hanoi el Año de la Amistad Vietnam-Cuba

Colmado de significativas conmemoraciones y fructíferas realizaciones que elevaron los inquebrantables vínculos bilaterales a una nueva etapa, culminó exitosamente hoy en esta capital el Año de la Amistad Vietnam-Cuba.

Así lo proclamó el embajador cubano aquí, Rogelio Polanco, durante el acto de presentación de la edición especial “Vietnam-Cuba: 65 años de hermandad”, elaborada por el periódico El Mundo y Vietnam, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se trata de una encomiable contribución de esa publicación a la conmemoración del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, subrayó el diplomático, quien agradeció la consagración y el rigor evidenciados en la elaboración de esta obra.

La relevancia y representatividad de sus autores, los artículos y mensaje incluidos en esta edición son un reflejo fehaciente de los entrañables lazos que hemos tejido durante estos años, enfatizó Polanco y añadió que éstos revelan la amplia diversidad de los vínculos bilaterales y la profundidad con que han calado en el alma de nuestros pueblos.

El embajador cubano destacó asimismo que los textos publicados “no solo abordan la inolvidable historia que nos enorgullece, sino también actualizan sobre el excelente estado de los intercambios bilaterales en todos los ámbitos”.

Apreciamos que la hermandad forjada en la lucha revolucionaria por el presidente Ho Chi Minh y el Comandante en Jefe, Fidel Castro, nutrida por varias generaciones de dirigentes y compatriotas se mantiene pura, leal, y simboliza un ejemplo excepcional de relaciones entre Partidos, estados y pueblos, afirmó.

Polanco significó también que un mundo plagado de conflictos, amenazas, incertidumbres y colosales desafíos, Cuba y Vietnam ratifican las convicciones que sustentan los objetivos históricos de construcción socialista, por la justicia social y el bienestar de sus pueblos, en defensa de la soberanía, independencia y la fraternidad entre las naciones.

Al intervenir en la ceremonia el vicecanciller vietnamita Dang Hoang Giang afirmó que el cierre del Año de la Amistad Vietnam-Cuba constituye también el inicio de una nueva etapa en los nexos bilaterales, con mejores y mayores resultados en la cooperación para beneficio de ambos pueblos.

Refiriéndose a la edición especial presentada, expresó que lo más importantes es que ésta muestra la convicción, la voluntad, la fe y la confianza en el brillante futuro de los lazos de amistad que unen a ambos países y pueblos y que, sin dudas, será duradera.

El editor en jefe de “El Mundo y Vietnam”, Nguyen Truong Son, por su parte, significó que esta edición especial es fruto de un trabajo perseverante y riguroso y que la obra tiene un inapreciable valor documental.

