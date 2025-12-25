Banco Central de Cuba denuncia intento de engaño

El Banco Central de Cuba aseguró que es falsa la información acerca de una entrega gratuita de efectivo, a propósito de la celebración hoy de Navidad y del fin de año la próxima semana.

Una nota de la entidad estatal divulgada en las redes sociales aclara que «se ha detectado una nueva campaña de desinformación y manipulación».

«No existe ningún programa, donación u operación de entrega de efectivo promovida por el Banco o el gobierno de Estados Unidos dirigida a la población en estas fechas», subraya.

Esa información es falsa, declara, y señala que el rumor fue promovido por Ignacio Jiménez (también referido como Giménez), quien afirma que el gobierno de los Estados Unidos realizará una donación masiva de dinero en efectivo a la población, instando a acudir a bancos y sucursales.

«Se trata de un delito de engaño masivo que busca crear confusión, alterar el orden público y aprovecharse de la necesidad de nuestros ciudadanos», denuncia el Banco Central de Cuba.

