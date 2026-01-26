Arribaron a Granma cuatro nuevas ambulancias para el sistema de Urgencias Médicas

Como parte del esfuerzo del Gobierno cubano por mejorar la atención médica en el país, aun en medio de la compleja situación derivada del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, llegaron a la provincia de Granma cuatro ambulancias adquiridas por el Ministerio de Salud Pública, con recursos del presupuesto del Estado.

La doctora Yelenis Elías Monte, directora de Salud en el territorio, publica en su perfil en la red social Facebook que los mencionados medios fueron destinados a las bases regionales del Sistema Integrado de Urgencias Médicas en los municipios de Bayamo, Jiguaní, Manzanillo y Niquero.

Precisa que los vehículos comenzarán a brindar asistencia muy pronto, con lo que se fortalecerá el servicio especializado.

Las modernas unidades forman parte del medio centenar de ambulancias adquiridas recientemente por el país, las cuales cumplen los estándares internacionales, cuentan con equipamiento básico y con las facilidades para instalarle otros medios de diagnóstico y reanimación.

La Demajagua