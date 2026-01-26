Se alista “Enidio” para prueba general de su maquinaria

Con el 99 por ciento concretado ya de las reparaciones y mantenimiento de la industria, el colectivo del Enidio Díaz Machado, de Ceiba Hueca, en Campechuela, prevé una prueba general de la maquinaria la próxima semana lo cual posibilitaría su certificación para el inicio de la actual zafra azucarera.

Única de su tipo en la provincia destinada a producir azúcar para la canasta básica y el consumo nacional, en esta entidad de la Empresa agroindustrial azucarera de igual nombre se ultiman detalles con los componentes eléctricos de la mesa alimentadora de bagazo.

Ello facilitaría la alimentación de los motores de esa área de trascendental importancia en todo el proceso fabril, se constató durante visita al Enidio este domingo por Carlos Manuel Atencio Quintana, presidente del órgano de Gobierno en Campechuela.

Liusbel Fonseca Piñeiro, director de esa entidad azucarera comprometida con más de 17 mil toneladas del dulce grano en la contienda 2025-2026, explicó que se trabaja en la instalación de una de las dos bombas de inyección destinadas al sistema de vacío (Casa de Calderas), trabajos pronosticados para dos días.

Aún persisten detalles en áreas de los molinos, principalmente en el Cuarto y Quinto, y la estabilidad técnica de los compresores, objetivos donde se trabaja con ahínco para garantizar su vitalidad.

En el recorrido por las instalaciones de la industria, Fonseca Piñeiro aseveró que prácticamente faltan labores de organización y limpieza, y que en los primeros días de la semana entrante podrán ejecutar la prueba general.

Enfrentados a las difíciles condiciones por la que atraviesa el país, y comprometidos con la zafra de todo el pueblo -como se denominara la contienda azucarera-, los agroindustriales campechuelenses contarán con el apoyo de fuerza técnica y especializada de sus homólogos de la provincia.

La Demajagua