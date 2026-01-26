Culmina en Granma jornada por el Día del Trabajador de la Industria alimentaria y la Pesca

El acto provincial por el día del trabajador de la industria alimentaria y la pesca se desarrolló en la Cervecería Granma ubicada en la ciudad de Bayamo.
En el espacio se reconocieron los esfuerzos del sector durante el 2025 y estableció como retos proteger consumos básicos y aumentar la producción.
El evento fue propicio para reconocer la labor de diez trabajadores destacados durante el año. Asimismo las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Partido recibieron a nuevos integrantes.
Presidieron el acto Ramón Veloz García, miembro del Buró Provincial del Partido, y José Manuel Maceo Martí, coordinador del gobierno. Estuvieron también Yuniel Arce Caballero, director de la Cervecería Granma, y demás autoridades.
Con el agasajo concluyó la jornada por día del trabajador de la industria alimentaria y la pesca en Granma. Días donde se recordó el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario.
Texto: Roger Avila Marrero (estudiante de Periodismo)