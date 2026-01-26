Culmina en Granma jornada por el Día del Trabajador de la Industria alimentaria y la Pesca

Múltiples acciones realizan en Granma para conmemorar el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria y la Pesca. La Jornada instituida en Cuba desde 1971 rinde homenaje al mártir cubano Pedro Marrero Aizpurúa.

El acto provincial por el día del trabajador de la industria alimentaria y la pesca se desarrolló en la Cervecería Granma ubicada en la ciudad de Bayamo.

En el espacio se reconocieron los esfuerzos del sector durante el 2025 y estableció como retos proteger consumos básicos y aumentar la producción.

El evento fue propicio para reconocer la labor de diez trabajadores destacados durante el año. Asimismo las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Partido recibieron a nuevos integrantes.



Presidieron el acto Ramón Veloz García, miembro del Buró Provincial del Partido, y José Manuel Maceo Martí, coordinador del gobierno. Estuvieron también Yuniel Arce Caballero, director de la Cervecería Granma, y demás autoridades.

Con el agasajo concluyó la jornada por día del trabajador de la industria alimentaria y la pesca en Granma. Días donde se recordó el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario.

Texto: Roger Avila Marrero (estudiante de Periodismo)

