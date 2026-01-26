Cubanos residentes en Trinidad y Tobago respaldaron a Cuba

La actividad contó con la presencia de Álvaro Sánchez Cordero, embajador de la República Bolivariana de Venezuela; Gustavo Véliz Olivares, embajador de Cuba; y Odalys Pérez, presidenta de la Asociación de Cubanos Residentes en Trinidad y Tobago “Abraza a Cuba”.
Durante su intervención, Pérez reclamó el levantamiento del bloqueo estadounidense y expresó la solidaridad de la Asociación con el pueblo venezolano, al tiempo que recordó los hechos ocurridos el 3 de enero en Caracas.
Sánchez Cordero agradeció el sacrificio de los 32 cubanos que dieron sus vidas en defensa del presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera combatiente Cilia Flores, y destacó la colaboración permanente de Cuba con Venezuela.
El diplomático venezolano evocó además el aniversario 67 de la visita del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz a Venezuela, el 23 de enero de 1959, primera realizada al exterior tras el triunfo revolucionario.
Peter Burke, vicepresidente de la Asociación de Amigos de Cuba en Trinidad y Tobago, resaltó los vínculos históricos y solidarios entre ambas naciones y exigió el cese del bloqueo que persiste desde hace más de seis décadas.
Clyde Callender, presidente de la Asociación de Amigos de Cuba, y David Abdulah, líder del Movimiento de Justicia Social (MSJ), entregaron un donativo al embajador Véliz como parte de una iniciativa destinada a apoyar a los damnificados del huracán Melissa.
Véliz agradeció el respaldo del Movimiento de Solidaridad y de la Asociación de Cubanos Residentes, y subrayó la importancia de ese gesto para el pueblo cubano.
En el encuentro participaron también Raoul Simon, shaman de los Waraos de San Fernando; Roger Belix, representante de los Socios de los Pueblos Originarios; y Orlando Díaz Gómez, jefe de la Brigada Médica Cubana en Trinidad y Tobago, junto a otros miembros de “Abraza a Cuba”.