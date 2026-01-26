Cubanos residentes en Trinidad y Tobago respaldaron a Cuba

Cubanos residentes y amigos solidarios en Trinidad y Tobago denunciaron el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba y expresaron su apoyo al pueblo cubano en acto realizado en Puerto España, informó el portal del ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

La actividad contó con la presencia de Álvaro Sánchez Cordero, embajador de la República Bolivariana de Venezuela; Gustavo Véliz Olivares, embajador de Cuba; y Odalys Pérez, presidenta de la Asociación de Cubanos Residentes en Trinidad y Tobago “Abraza a Cuba”.

Durante su intervención, Pérez reclamó el levantamiento del bloqueo estadounidense y expresó la solidaridad de la Asociación con el pueblo venezolano, al tiempo que recordó los hechos ocurridos el 3 de enero en Caracas.

Sánchez Cordero agradeció el sacrificio de los 32 cubanos que dieron sus vidas en defensa del presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera combatiente Cilia Flores, y destacó la colaboración permanente de Cuba con Venezuela.

El diplomático venezolano evocó además el aniversario 67 de la visita del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz a Venezuela, el 23 de enero de 1959, primera realizada al exterior tras el triunfo revolucionario.

Peter Burke, vicepresidente de la Asociación de Amigos de Cuba en Trinidad y Tobago, resaltó los vínculos históricos y solidarios entre ambas naciones y exigió el cese del bloqueo que persiste desde hace más de seis décadas.

Clyde Callender, presidente de la Asociación de Amigos de Cuba, y David Abdulah, líder del Movimiento de Justicia Social (MSJ), entregaron un donativo al embajador Véliz como parte de una iniciativa destinada a apoyar a los damnificados del huracán Melissa.

Véliz agradeció el respaldo del Movimiento de Solidaridad y de la Asociación de Cubanos Residentes, y subrayó la importancia de ese gesto para el pueblo cubano.

En el encuentro participaron también Raoul Simon, shaman de los Waraos de San Fernando; Roger Belix, representante de los Socios de los Pueblos Originarios; y Orlando Díaz Gómez, jefe de la Brigada Médica Cubana en Trinidad y Tobago, junto a otros miembros de “Abraza a Cuba”.

