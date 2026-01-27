Implementan acciones de aseguramiento, ante el inminente inicio de la zafra azucarera en Granma

La actividad de la agroindustria azucarera, contenida en el objetivo tres del programa de gobierno, proyecta su recuperación económica gradual y salir de manera progresiva de la compleja situación por la que atraviesa el país.

Al respecto, la provincia de Granma implementa las acciones contenidas en los aseguramientos de la zafra para hacer las cosas diferentes, dadas las limitaciones  con los  recursos materiales.

La estrategia define centrar  los  esfuerzos en el empleo  de la tracción animal y priorizar el corte manual, que representará cerca del  80 por ciento del volumen total de la caña a moler.

El uso óptimo y protección  de  los recursos como los combustibles y lubricantes con el control estrictos en el cumplimiento de los índices de consumo y normas  por tonelada de materia prima procesada

La vigilancia y cuidado de las plantaciones cañeras,  para que  la fábrica  cuente con la suficiente gramínea y  cumpla la tarea diaria, de manera organizada  y con eficiencia.

Durante  reciente análisis acerca de los preparativos de la cosecha,  se informó  de la aprobación de  resoluciones  con importantes  incentivos económicos: el precio base para los macheteros fija 700 pesos por tonelada de caña, lo que ha de  generar ingresos mensuales entre 20 y 22 mil pesos.

Un operador de carreta de tracción animal podría llegar a ganar hasta 20 mil pesos, además se incrementará el pago a los obreros directamente vinculados a la fabricación del azúcar.

Asimismo, la máxima  prioridad la tendrá  el crecimiento en  la siembra de caña, con énfasis en las empresas agroindustriales  azucareras Enidio Díaz,  Roberto Ramírez  y Arquímides Colina con el propósito de acercar  el tiro de la materia prima a  sus respectivos  centrales.

Leticia Marrero Fernández, coordinadora  del Grupo  Empresarial Azucarero AzCuba, en Granma, dijo  a  favor  del Enidio que  cuenta con la caña para moler  los 125 días previstos.

Rigor y  disciplina organizativas,  tras la arrancada, moler más del 65 por ciento  de la norma potencial,  mayor  rendimiento industrial con  azúcar de calidad, son potencialidades, a las que debemos aferrarnos, subrayó Marrero Fernández.

