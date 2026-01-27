Implementan acciones de aseguramiento, ante el inminente inicio de la zafra azucarera en Granma

La actividad de la agroindustria azucarera, contenida en el objetivo tres del programa de gobierno, proyecta su recuperación económica gradual y salir de manera progresiva de la compleja situación por la que atraviesa el país.

Al respecto, la provincia de Granma implementa las acciones contenidas en los aseguramientos de la zafra para hacer las cosas diferentes, dadas las limitaciones con los recursos materiales.

La estrategia define centrar los esfuerzos en el empleo de la tracción animal y priorizar el corte manual, que representará cerca del 80 por ciento del volumen total de la caña a moler.

El uso óptimo y protección de los recursos como los combustibles y lubricantes con el control estrictos en el cumplimiento de los índices de consumo y normas por tonelada de materia prima procesada

La vigilancia y cuidado de las plantaciones cañeras, para que la fábrica cuente con la suficiente gramínea y cumpla la tarea diaria, de manera organizada y con eficiencia.

Durante reciente análisis acerca de los preparativos de la cosecha, se informó de la aprobación de resoluciones con importantes incentivos económicos: el precio base para los macheteros fija 700 pesos por tonelada de caña, lo que ha de generar ingresos mensuales entre 20 y 22 mil pesos.

Un operador de carreta de tracción animal podría llegar a ganar hasta 20 mil pesos, además se incrementará el pago a los obreros directamente vinculados a la fabricación del azúcar.

Asimismo, la máxima prioridad la tendrá el crecimiento en la siembra de caña, con énfasis en las empresas agroindustriales azucareras Enidio Díaz, Roberto Ramírez y Arquímides Colina con el propósito de acercar el tiro de la materia prima a sus respectivos centrales.

Leticia Marrero Fernández, coordinadora del Grupo Empresarial Azucarero AzCuba, en Granma, dijo a favor del Enidio que cuenta con la caña para moler los 125 días previstos.

Rigor y disciplina organizativas, tras la arrancada, moler más del 65 por ciento de la norma potencial, mayor rendimiento industrial con azúcar de calidad, son potencialidades, a las que debemos aferrarnos, subrayó Marrero Fernández.

