EEUU bajo clima extremo, al menos nueve muertes

Nieve, aguanieve y lluvia helada generalizadas desde el centro-sur hasta el noreste de Estados Unidos siguen asociadas hoy a la tormenta invernal 'Fern', que a su paso comienza a reflejar ya cuentas trágicas: al menos nueve muertes.

Texas confirmó un fallecido lo mismo que Michigan, mientras Luisiana notificó que dos personas perdieron la vida a causa de hipotermia. También el balance de víctimas fatales incluye cinco decesos en la ciudad de Nueva York, como anunció el alcalde Zohran Mamdani. «El frío extremo representa un peligro mortal, especialmente para los grupos más vulnerables», advirtió.

La tormenta invernal continúa generando complicaciones en los servicios básicos como la electricidad. El sitio Poweroutage.us, un rastreador en línea en tiempo real, elevó a más de un millón de clientes afectados este domingo, con apagones registrados principalmente a los estados del sur, donde el impacto del evento climático se siente con mayor intensidad.

De acuerdo con la página en internet, Tennessee encabeza la lista de mayor número de interrupciones, seguido de Misisipi y Luisiana. El hielo ha cargado de peso a los árboles, provocando que muchos se quiebren y caigan sobre las líneas eléctricas.

El Centro de Predicción Meteorológica alertó que las nevadas persistirán en una amplia zona desde el valle de Ohio, el noreste y la región del Atlántico Medio, que incluye áreas de Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland y Washington DC, la capital.

No obstante, la nevada disminuirá, pero se esperan “impactos catastróficos” que podrían durar una semana, debido al hielo principalmente en partes del norte de Luisiana, el centro y norte de Misisipi, el sur de Tennessee y de los Apalaches, incluidas partes de Alabama, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Virginia, Virginia Occidental y Kentucky.

Debido a la magnitud de la contingencia los apagones serán prolongados y las condiciones de viaje extremadamente peligrosas, acotan los pronósticos; además, se reportaron retrasos y cancelaciones de unos 15 mil vuelos en Estados Unidos desde el sábado, indicó FlightAware.

Solo en la jornada dominical se suspendieron casi 10 mil vuelos domésticos, o con origen o destino en el país. Para este lunes fueron cancelados más de mil 800, en su mayoría desde New York, Boston y Washington.

Los expertos meteorológicos habían alertado que el impacto de este fuerte sistema podría dejar importantes daños, pero el hielo no es el único peligro: los residentes también deben prepararse para la ráfaga de aire helado.

El presidente Donald Trump aseguró en Truth Social que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) está “totalmente preparada para responder”.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959