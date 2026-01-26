Artemisa busca sellar su destino en la postemporada

En el estadio 26 de Julio, los Cazadores de Artemisa saldrán hoy a cazar su propio destino frente a los Cachorros de Holguín, con el playoff de cuartos de final tres triunfos por uno a su favor y la multitud como aliada rugiente.

En el estadio 26 de Julio, los discípulos de Yulieski González firmaron ayer un triunfo agónico de 12-10, en un duelo de artillería pesada que hizo temblar las gradas y el pulso de los aficionados.

Siete carreras en el cuarto inning cambiaron el rumbo del partido como una tormenta súbita, impulsadas por los bates de Dayán García, José Antonio Jiménez y el cuadrangular de Osbel Pacheco.

Yankiel Pérez sostuvo el dique desde el montículo y el veterano José Ángel García cerró la puerta con autoridad, reafirmando su leyenda como guardián de los finales.

Mientras tanto, en Santa Clara, los Leñadores de Las Tunas, bicampeones nacionales, tratarán de poner hoy la serie en punto de mate ante los Leopardos de Villa Clara, luego de igualar la víspera el duelo a dos victorias por bando con una contundente paliza de 9-1 en el Augusto César Sandino.

Los maderos tuneros hablaron con voz de trueno: jonrones de Yudier Rondón y Maykel Molina guiaron la ofensiva, mientras Yosmel Garcés caminó ocho entradas como un general sereno, permitiendo apenas una carrera sucia.

En el recuerdo aún fresco de la jornada dominical, los Cocodrilos de Matanzas ya escribieron su nombre en las semifinales tras completar la barrida ante los Gallos de Sancti Spíritus con victoria de 8-4 en el José Antonio Huelga. Dos cuadrangulares de Hanyelo Videt, adornó un duelo donde Shaiel Cruz dominó desde la lomita con temple de acero.

También ayer, Industriales dio un zarpazo al vencer 8-4 a los Huracanes de Mayabeque y colocar la serie 3-2 a su favor. Un jonrón de Yaser Julio González en el séptimo encendió la mecha, y un ataque de cuatro carreras en el octavo terminó por inclinar la balanza. Hoy será jornada de descanso para ambos conjuntos, que retomarán las hostilidades mañana en el estadio Nelson Fernández, de San José de Las Lajas.

Así, con Artemisa y Las Tunas al borde del abismo o la gloria, y con Matanzas ya instalada en el olimpo de los cuatro grandes, la Serie Nacional vive horas donde cada batazo puede ser sentencia o salvación.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.