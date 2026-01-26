Reafirman respaldo a Cuba desde la India

Miembros de organizaciones de solidaridad expresaron en Calcuta, India, su respaldo a Cuba y a gobiernos los progresistas de América Latina frente a amenazas de Estados Unidos, informó el portal del ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

La actividad fue organizada por la Organización por la Paz y la Solidaridad de toda la India (AIPSO) y Amigos de América Latina-India (FOLA-India), con la participación del embajador cubano Juan Marsán, la primera secretaria de la misión diplomática, Maiky Díaz, y dirigentes de agrupaciones de izquierda.

El programa incluyó un minuto de silencio en homenaje a los revolucionarios y ciudadanos que perdieron la vida en la lucha contra fuerzas imperialistas en la región.

Bikas Ranjan Bhattacharya, presidente de FOLA-India, llamó a fortalecer la unidad frente a la agresividad de Washington y sus aliados, a quienes responsabilizó de violar normas internacionales y principios éticos.

Juan Marsán describió la situación actual de Cuba bajo el peligro de una agresión estadounidense y destacó la resiliencia con la que la nación enfrenta la guerra económica, comercial y financiera impuesta desde hace casi siete décadas.

El diplomático agradeció la solidaridad del pueblo indio y aseguró que Cuba continuará en el camino del crecimiento inclusivo y el progreso sostenido, guiada por principios de equidad y socialismo.

Reafirmó que la nación caribeña defenderá sus políticas socialistas con determinación frente al ataque imperialista.

Maiky Díaz resaltó la importancia de la cultura en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

En el cierre, Bhattacharya recordó las palabras del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, “Socialismo o muerte”, lo que provocó una ovación de los asistentes.

