China saluda avances en negociaciones comerciales con EEUU

China valoró hoy de positivos los avances en las negociaciones económicas-comerciales con Estados Unidos durante 2025, tras cinco rondas de consultas.

El viceministro de Comercio, Yan Dong, señaló que los resultados obtenidos demuestran que ambas partes pueden encontrar soluciones mediante el diálogo y la negociación en condiciones de igualdad, respeto y beneficio mutuo.

En conferencia de prensa, indicó que después de la reunión entre los presidentes de ambos países en Busan, Corea del Sur, las dos partes mantuvieron comunicación continua a distintos niveles a través del mecanismo de consultas económicas y comerciales.

El funcionario subrayó que ese intercambio permitió impulsar la implementación de los consensos alcanzados por los jefes de Estado y los resultados de las consultas económicas celebradas en Kuala Lumpur.

Yan afirmó que China está dispuesta a continuar este trabajo con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficio compartido.

El viceministro apuntó que Beijing busca gestionar adecuadamente las diferencias, ampliar la cooperación y utilizar de manera efectiva el mecanismo de consultas bilaterales.

Las relaciones entre China y Estados Unidos, las dos mayores economías del mundo, influyen de manera significativa en la estabilidad y el desarrollo globales, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, disputas comerciales y conflictos regionales.

Luego de meses de guerra arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump, los nexos entre las dos naciones alcanzaron un punto conciliador luego del encuentro en Corea del Sur entre el republicano y el mandatario chino, Xi Jinping.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, señaló recientemente que en este primer año de mandato de Trump las relaciones entre ambas naciones atravesaron altibajos, pero conservaron una estabilidad general.

Asimismo, afirmó que la evolución de esos vínculos volvió a demostrar que la cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a los dos países.

