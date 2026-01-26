Beneficia donativo de UNICEF atención a la primera infancia en Media Luna

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia contribuye a la atención de la edad preescolar en el municipio de Media Luna con el donativo de kits de estimulación temprana y equipamiento como parte de la colaboración en la recuperación del sector tras el paso del huracán Melissa. Los módulos, compuestos por materiales dirigidos a actividades manuales, juegos, expresión y desarrollo cognitivo, incluyen también recursos destinados a los cuidadores con la finalidad de estimular la creatividad y el aprendizaje de los pequeños.