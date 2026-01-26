Sesiona Consejo de Dirección Provincial de la Agricultura en Granma para proyectar compromisos del 2026

Se desarrolla la reunión del Consejo de Dirección Provincial de la Agricultura en Granma para proyectar los compromisos del sector en el 2026.

Para presentar los compromisos y estrategias de la Agricultura en Granma para el presente año, sesionó una reunión en la Delegación Provincial.

Incrementar la producción nacional, con énfasis en los alimentos es tarea principal en el 2026. Bajo la premisa de crear, cosechar y producir para el pueblo, en la cita se convocó a trabajadores, campesinos y directivos del ramo en Granma.

Asimismo fomentar un cambio de mentalidad en dirigentes y cuadros del sector, desterrar la mentalidad importadora y generalizar buenas prácticas a partir de la ciencia son palabras de orden.

El encuentro estuvo presidido por Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido, Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora de Granma, Alexis Silveira Urquiza, Delegado Provincial de la Agricultura y otros funcionarios del territorio.

Con un sistema de trabajo que incluye consolidar el trabajo de las áreas de autoconsumos, ejercer un mayor control estatal sobre los rendimientos de los cultivos para evitar el desvío de las producciones, así como intencionar negocios dirigidos al fomento y desarrollo ganadero, es clave para cumplir estos compromisos.

Texto: Maria Karla Batista (estudiante de Periodismo)

