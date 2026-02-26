Condenan en Italia presión de EEUU contra médicos cubanos en Calabria

Italia es víctima de una fuerte presión injerencista del gobierno estadounidense contra la presencia en la sureña región de Calabria de una brigada médica cubana y ceder ante esas amenazas laceraría la soberanía nacional, alertan hoy analistas.

“Nuestro país también sufre el ataque de Estados Unidos, que pretende obligarnos a no colaborar con Cuba de ninguna manera”, señala un editorial publicado en el diario Il Faro di Roma, firmado por Rita Martufi, Salvatore Izzo y Luciano Vasapollo, integrantes de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH).

“Médicos, no bombas: El desafío de Cuba y Calabria a la injerencia criminal estadounidense y la batalla por nuestra atención sanitaria”, se titula ese texto sobre acciones en Italia del encargado de negocios de la embajada norteamericana en La Habana, Mike Hammer, quien se reunió el pasado lunes con el gobernador calabrés, Roberto Occhiuto.

Luego de ese encuentro, Occhiuto declaró que reafirmó al enviado estadounidense que “los médicos cubanos siguen siendo un recurso indispensable para garantizar la estabilidad del sistema de salud calabrés”, y enfatizó el propósito de llegar a contar en el futuro con un millar de esos galenos.

Calabria, una de las regiones más pobres de Italia, llevaba años con hospitales y salas de urgencias en riesgo de cierre y comunidades enteras privadas de atención sanitaria esencial, pero con el reciente apoyo de cientos de galenos cubanos se logró cubrir esa carencia.

Sin embargo, “justo cuando nuestro sistema sanitario regional lucha por sobrevivir, se desata una batalla feroz e insostenible, esta vez de naturaleza geopolítica”, que afecta “la soberanía de nuestros servicios de salud”, expresan los autores de ese análisis.

Este criterio se suma al expresado recientemente por el legislador Angelo Bonelli, líder de la alianza parlamentaria entre los partidos Europa Verde e Izquierda Italiana, quien instó a la primera ministra Giorgia Meloni a “contrarrestar la injerencia indebida de una nación extranjera en los asuntos internos de este país”.

El pasado 26 de diciembre se cumplió el tercer aniversario del arribo a Italia del primer contingente de la Brigada Médica Cubana, una iniciativa que partió del gobierno calabrés ante la grave situación sanitaria que enfrentaba esa región.

La llegada a Calabria de los primeros 51 galenos cubanos, en cumplimiento de un convenio suscrito en julio de 2022, se produjo a fines de ese año, mientras que un segundo grupo arribó el 4 de agosto de 2023.

En los meses de enero, febrero, abril y octubre de 2024, así como en mayo de 2025 se sumaron nuevos contingentes de especialistas sanitarios, lo que permitió cubrir plazas en 29 hospitales de las cinco provincias calabresas de Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone, Cosenza y Reggio Calabria.

“Los médicos cubanos representan un ejemplo extraordinario de altruismo y cooperación humanitaria” y para el imperialismo estadounidense resulta inaceptable que “un país pequeño y sometido a su bloqueo pueda expresar una solidaridad internacional tan amplia”, agrega el editorial de Il Faro di Roma.

