Rusia exalta a guardacostas de Cuba ante intento de infiltración

El portavoz presidencial de Rusia, Dmitri Peskov, exaltó hoy la labor de los guardacostas de Cuba al neutralizar una lancha rápida de bandera estadounidense con hombres armados a bordo, que incursionó en aguas cubanas.

«Nada que comentar aquí, habida cuenta de que los detenidos, cubanos que, con armas en las manos trataron de colarse en la isla, admitieron que su intención era infiltrarse con fines terroristas, según el comunicado de La Habana”, refirió a la prensa el vocero del Kremlin.

Al respecto, especificó que ante los hechos “los guardias fronterizos de Cuba hicieron lo que tenían que hacer en esa situación”, insistió.

En ese contexto, Peskov enfatizó que es significativo mantener la moderación y evitar acciones provocadoras en relación a la nación caribeña.

“En cuanto a la seguridad en torno a la isla, es muy importante que todos mantengan la moderación y no permitan ningún tipo de acción provocadora”, acotó Peskov en alusión a los intentos que desde Estados Unidos se orquestan para desestabilizar al pueblo y Gobierno cubanos.

Frente a este escenario, el jefe del servicio de prensa de la Presidencia del gigante euroasiático reconoció que la situación en torno a Cuba «se está agravando».

Previamente, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, aseguró que el incidente con la lancha fue provocado por Washington para agudizar las tensiones.

«Se trata de una provocación agresiva de Estados Unidos, cuyo propósito es escalar la situación y detonar el conflicto», enfatizó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante euroasiático.

La víspera, el Ministerio del Interior de Cuba informó que una embarcación con bandera estadounidense ingresó a aguas cubanas y abrió fuego.

Los guardias fronterizos cubanos respondieron al fuego, poniendo de baja a cuatro personas a bordo de la embarcación, en la que otras seis resultaron heridas.

De acuerdo con la cartera de Interior, las 10 personas son cubanos residentes en territorio norteamericano; mientras aseguró que los seis heridos ya fueron identificados, al igual que uno de los hombres fallecidos.

El organismo confirmó que los detenidos admitieron durante los interrogatorios preliminares su intención de infiltrarse en la isla caribeña con fines terroristas.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959