Hacia Colombia Yarisleidis y Yinnolis para entrenamiento de altura

Las canoístas cubanas Yarisleidis Cirilo y Yinnolis Franchesca López deben viajar hoy hacia Colombia para cumplir una base de entrenamiento en condiciones de altura, como para de su ruta crítica de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Alejandro Hamze, presidente y comisionado nacional de canotaje -canoa y kayac-, informó a la Agencia Cubana de Noticias que Ciro y López, las principales figuras del piragüismo cubano, continuarán su preparación para la cita multideportiva dominicana del verano próximo.

Ambas cumplieron satisfactoriamente una estancia en Portugal con similar propósito y en el cuartel general del canotaje y el remo, en la presa La Coronela, escenario de la pista acuática José Smith Comas, en Caimito, en la occidental provincia de Artemisa.

En La Coronela compartieron las jornadas de entrenamiento con la preselección de canoístas y kayacístas que se preparan para Santo Domingo.

Según lo planificado, ellas también deben participar en Copas del Mundo, certámenes que aportan puntos para el ranking del orbe, con la mira también en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En la base colombiana continuarán su accionar en la canoa monoplaza (C-1) y la biplaza (C-2), en compañía del entrenador Nelson Perales y el fisiatra Lázaro Pérez, agregó Hamze, quien recordó que ambas aparecen en el primer cuadrante del canotaje, en el C-1 y el C-2 femenina.

Sin duda, el canotaje, principalmente con la canoa, tuvo un buen 2025, año que terminó con 12 cupos –equipo completo- para Santo Domingo 2026, año en el que el mayor protagonismo recayó en Cirilo y López.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Yarisleidis logró medalla de bronce en la monoplaza (C-1) a 200 metros, y Yinnolis compartió con ella la biplaza (C-2) a 500 y estuvieron en la final A.

Ya en 2025, la primera estuvo en las finales A de las copas del mundo de Szeged (Hungría) y Poznan (Polonia), un anuncio de lo que sucedería poco después, ya que ganó las medallas de oro y plata en el C-1 a 200 metros en los campeonatos mundiales sub-23 y de mayores, con sedes en Portugal e Italia, en ese orden.

Entre los hombres sobresalió José Ramón Pelier, quien alcanzó las preseas de oro y plata en el C-1, pero a cinco mil metros, distancia no olímpica, en las citas del orbe de Szeged y Poznan, respectivamente.

Y el turno le llegó a Yinnolis, quien quedó en el octavo lugar –entre 10 nominados- del Premio al Logro Deportivo que otorga Panam Sports Junior Awards por sus resultados en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, donde conquistó cuatro medallas, tres de oro en el C-1 a 200 metros, el C-2 a 500 metros y el C-2 mixto a 500 metros, y una de bronce en el C-1 a 500 metros.

Con ese desempeño, la joven deportista de la central provincia de Villa Clara resaltó entre las multimedallistas de la delegación cubana que asistió a la cita multideportiva paraguaya, donde los piragüistas cubanos lograron nueve preseas, tres de oro, tres de plata y tres de bronce.

En el canotaje, disciplina en la que Cuba ha demostrado muy buenos resultados en lides regionales y del planeta con campeones olímpicos y mundiales, reciben las cuotas máximas -12- solo los países con mejores resultados en la región.

También aparecen en ese caso México, Venezuela, Colombia y República Dominicana, este último por su condición de sede, según el sistema de asignaciones publicado por Centro Caribe Sport en el manual de clasificación para los Juegos.

Hamze destacó que el resto de la preselección nacional se mantiene entrenando en la Coronela.

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