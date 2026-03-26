Presentan en Granma proyecto para prevenir embarazo en la adolescencia

Este 25 de marzo fue el lanzamiento del proyecto Prevención y Atención al embarazo y la Fecundidad adolescente en Cuba, dirigido a informar y orientar a los adolescentes. La iniciativa promueve acciones educativas para fortalecer conocimientos sobre salud sexual y reproductiva. Impulsado por los ministerios de Salud Pública y Educación, el programa busca reducir el embarazo en la adolescencia, Especialmente en los municipios con mayores índices en la provincia.