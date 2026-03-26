Reitera China apoyo a Cuba frente a injerencia

China apoya resueltamente a Cuba en la búsqueda de un camino de desarrollo acorde con sus condiciones nacionales, así como en la defensa de su soberanía y seguridad, y en su resistencia frente a la interferencia externa, afirmó hoy Lin Jian, vocero de la cancillería del gigante asiático.

Según destaca la agencia Prensa Latina, el diplomático recordó que las sanciones unilaterales y el bloqueo de Washington contra Cuba se han extendido durante más de 60 años, causando un profundo sufrimiento al pueblo de la mayor de las Antillas.

Lin Jian reiteró el llamamiento a los Estados Unidos a levantar de inmediato su bloqueo y sanciones y a “cesar cualquier presión ejercida sobre Cuba bajo cualquier pretexto”, y subrayó que este es también el clamor abrumador de la comunidad internacional.

El reporte destaca también que Hua Xin, Embajador chino en Cuba, subrayó recientemente que Beijing continuará su apoyo en la defensa de la soberanía y seguridad nacional, y fortalecerá la cooperación en sectores clave como la energía y la alimentación.

Mencionó entre los proyectos en marcha la sincronización a la red nacional de parques solares donados por China, la implementación de sistemas de energía solar en viviendas aisladas y centros sociales y la entrega de asistencia alimentaria.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.