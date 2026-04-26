Destaca unidad y fortaleza de trabajadores y campesinos granmense por el Primero de Mayo

Ello se patentiza con la respuesta en el impulso al programa del autoabastecimiento alimentario, desde las áreas destinadas a estos fines en cooperativas, empresas, unidades empresariales y centros laborales. Así se retoman las ideas creadoras enarboladas por el Guerrillero Heroico, Ernesto (Che) Guevara en los años 60 como un arma poderosa, para producir, sostener la […]

Ello se patentiza con la respuesta en el impulso al programa del autoabastecimiento alimentario, desde las áreas destinadas a estos fines en cooperativas, empresas, unidades empresariales y centros laborales.

Así se retoman las ideas creadoras enarboladas por el Guerrillero Heroico, Ernesto (Che) Guevara en los años 60 como un arma poderosa, para producir, sostener la vitalidad que necesita el país; crecer y salir adelante frente al bloqueo genocida.

Durante los fines de semana y en cambios de labor se materializan tareas productivas en parcelas, huertos intensivos y organoponicos, además de acometerse otras iniciativas en función del desarrollo económico, social y comunitario del territorio.

Como ha señalado la CTC ante el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero que por más de 65 años nos imponen, solo por querer construir una nación digna, soberana e independiente, no hay nada más importante y decisivo que trabajar unidos y crecernos.

El llamado hoy, es a ser útiles, aportar y defender el proyecto que Martí soñó, Fidel cumplió y avanza bajo la conducción del Partido Comunista de Cuba, encabezado por el Primer Secretario Miguel Díaz- Canel Bermúdez.

La Demajagua