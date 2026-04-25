Irán reanuda vuelos internacionales

Irán reanudó hoy sus vuelos internacionales con la salida de una aeronave con destino a Estambul, marcando el reinicio de las operaciones tras su suspensión el pasado 28 de febrero debido a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Según reportes de la televisión estatal iraní, el primer vuelo despegó desde el Aeropuerto Internacional Imam Khomeini, principal terminal aérea del país, situada al sur de Teherán.

La operación inaugural estuvo a cargo de la aerolínea Meraj Air, mientras otras rutas fueron activadas de forma simultánea hacia las ciudades de Medina y Mascate.

Las autoridades indicaron que el cronograma de vuelos será actualizado progresivamente en los próximos días, una vez se obtengan las autorizaciones correspondientes de la Organización de Aviación Civil.

Durante más de 40 días de conflicto, varias infraestructuras aeroportuarias en Irán resultaron afectadas por bombardeos, lo que obligó a la paralización del tráfico aéreo internacional.

La reanudación de los vuelos ocurre tras la tregua temporal anunciada el 8 de abril entre Washington y Teherán, con mediación de Pakistán, en un intento por avanzar hacia una solución al conflicto que, según informes, dejó más de tres mil muertos.

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