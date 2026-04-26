Expertos cubanos exponen en congreso sobre jardines botánicos

Tres especialistas del Jardín Botánico de La Habana "Quinta de los Molinos" representan a Cuba en el Congreso de los Jardines de Centroamérica y el Caribe Puentes Botánicos 2026 en Santo Domingo, capital de la República Dominicana.

Alejandro Palmarola Bejerano, presidente, expuso cómo tales instituciones son aliadas estratégicas para cumplir los Objetivos de Desarrollo de la ONU correspondientes a la Agenda 2030, con énfasis en su labor en La Habana, reportó en una información en su perfil de Facebook.

Lisette Abadie Fiandor, vicepresidenta ejecutiva, presentó los resultados de nuestra increíble Red de Emprendimientos Sostenibles de La Quinta, añadió.

A su vez, Marisol Reyes González, jefa del Grupo Educativo y Programas Sociales, emocionó al explicar nuestros programas educativos con jóvenes en situación de discapacidad, adultos mayores y el proyecto de inclusión laboral. Porque un Jardín es de tod@s.

Más de 100 expertos de 31 países concluirán mañana sus sesiones en el Jardín Botánico Nacional “José M. Moscoso”.

El evento se consolida así como un espacio clave para el diálogo científico y la creación de alianzas en favor de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

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