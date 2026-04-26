Remeros cubanos con tope de control para Santo Domingo 2026 a la vista 

Los remeros cubanos que buscan sus puestos en el equipo que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del verano próximo en Santo Domingo, tendrán el venidero fin de semana un tope de control en la pista acuática José Smith Comas, en la occidental provincia de Artemisa.

Ángel Luis García, presidente y comisionado nacional, informó a la Agencia Cubana de Noticias que con las tripulaciones casi confirmadas, los preseleccionados tratarán de demostrar una vez más sus posibilidades reales de hacer el grado, lo que se definirá en mayo.

En la más conocida como la presa La Coronela de Caimito, cuartel general del remo y el canotaje, los escogidos intensifican la preparación con mejoradas condiciones para garantizar una buena actuación en la cita multideportiva dominicana, prevista para efectuarse del 24 de julio al 8 de agosto, destacó García.

Agregó que hasta el momento siguen esperando por la aprobación de la ruta crítica -desde principios de año- para enfrentar el torneo de remo de los Juegos, del 24 al 30 de julio, y que incluye certámenes de preparación y bases de entrenamiento de los clasificados para la lid centrocaribeña.

Recordó que entre lo planeado aparece asistir a un evento en Rusia, al igual que lo hicieron con muy buenos resultados en 2025, lo que contribuirá a llegar a la lid dominicana en buena forma deportiva.

Reiteró que la preselección la integran 20 remeros, entre ellos los 13 con boletos para Santo Domingo, cifra que incluye al timonel recientemente aprobado.

El remo cubano despidió el 2025 con 12 cupos para Santo Domingo 2026, seis en especialidades masculinas y seis femeninas, resultado al que sumó tres medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce en el evento clasificatorio.

Con escenario en el lago Petén, en Guatemala, los remeros ganaron en la jornada de cierre los títulos en el cuatro par de remos cortos (4x) y el doble par (2x), ambos masculinos, las preseas de plata en los dobles sin timonel (2-) masculino y femenino, y la de bronce en el 2x femenino.

El botín se completó, de fechas anteriores, con un metal dorado, dos plateados y uno bronceado, actuación general que le garantizó competir también en la prueba reina del remo, el ocho con timonel (8+) masculino y femenino, que no se convocó en Guatemala.

Otro certamen con presencia del remo cubano en 2025 fue la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, donde finalizó en el cuarto lugar en el medallero, con una de oro y una de bronce, detrás de Chile (8-3-1), Brasil (2-4-4) y Paraguay (1-3-2), mientras que Uruguay (1-0-1) compartió el puesto con los cubanos, seguidos por Argentina (0-2-0), Canadá (0-1-3) y México (0-0-1).

La presea de oro llegó con el 4x, integrado por Henry Heredia, Adel Gutiérrez, Leduar Suárez y Roberto Carlos Paz, quienes repitieron podio, pero con bronce, en el 8+ masculino junto a Ronny Álvarez, Keiler Ávila, Robert Fernández, Félix Fernández y Pedro González.

En el quinto peldaño de las finales A terminaron Claudia Tolon, Leah Almedia, Ana Laura Jiménez y Natalie Morales, en el 4x (f), y Roddy Álvarez, Claudia Tolon, Leah Almeida, Henry Heredia, Leduar Suárez, Ana Laura Jiménez, Natalie Morales, Roberto Carlos Paz y Pedro González, en el 8+ (mixto), mientras que Paz concluyó primero en la final B, resultado que lo ubicó en el séptimo puesto general.

Con la mira en Asunción estuvieron por invitación, siete atletas, cinco hombres y dos mujeres, en la Gran Regata de Remo de Moscú, Rusia, donde compitieron también equipos de calidad de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Australia y Brasil.

Sin duda, resultó una buena preparación para la cita de la capital paraguaya, con lo más destacado en la medalla de plata lograda en el 4x (m) con Paz, Suárez, Gutiérrez y Heredia.

Cuba compitió en el 1x masculino, el 4x masculino y el 2x femenino, modalidades en las que también estuvieron González, Ana Laura Jiménez y Natalie Morales, dirigidos por el entrenador Joan Manuel Paula.

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