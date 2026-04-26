Proyecto Padres de Azul, donde el autismo no frena la vida

“Padres de Azul” es una iniciativa que surgió en Santiago de Cuba, en junio del 2025, y reúne a familias de niños con Trastorno del Espectro Autista para ayudarlos en su desarrollo e integración a partir de diferentes herramientas y actividades.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, vía telefónica, Darlyn Esmeralda Legrá Tissert, líder ejecutiva del proyecto, señaló que esta idea, cuyo nombre hace referencia al color representativo del autismo, fue concretada por cuatro madres, ante la necesidad de establecer un ambiente para la estimulación de sus hijos, pero también como una oportunidad de aprendizaje para los padres.

Puntualizó que entre las principales actividades de la iniciativa se contemplan diferentes encuentros para estimular las habilidades lingüísticas, motoras, cognitivas y sensoriales de los infantes; conversatorios para profundizar sobre el tema e intercambiar experiencias, así como la divulgación de las acciones en los medios de comunicación.

Legrá Tissert señaló que desde su creación, “Padres de Azul” ha contado con el apoyo de diferentes centros como el de Investigaciones del Neurodesarrollo en el Hospital Pediátrico Docente Sur Dr. Antonio María Béguez César, de Santiago de Cuba, además de la colaboración con Autismo y Bienestar y el Proyecto de Desarrollo Local Mi Ventana Azul en talleres y actividades de capacitación.

Subrayó que ante el desafío que constituye el acceso a terapias, la vía online ha sido fundamental para el proceso y resaltó al mismo tiempo el deseo de que la iniciativa cuente en el futuro con una sede propia.

Manifestó, además, la intención de que el proyecto se expanda más allá del municipio cabecera, a pesar de que cuenta con un grupo de WhatsApp para proporcionar un acercamiento entre las personas.

“Padres de Azul” posee en la actualidad más de 30 familias de niños autistas y cada vez se consolida como una comunidad que desde sus posibilidades defiende la integración, la no discriminación y los derechos de las personas dentro de la sociedad, destacó.

El autismo, de acuerdo a su conceptualización, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta el funcionamiento del sistema nervioso y el cerebro, limitando la comunicación y la interacción social.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.