Ofrecen las de Salas de Televisión beneficios diversos en comunidades

El programa de Salas de Televisión inició hace más de VEINTE años en la comunidad campechuelense de ¨El Puntico¨. Fue el Comandante en Jefe Fidel Castro, artífice de aquella idea, quien dejó inaugurado el proyecto. Hoy la provincia Granma Cuenta con CUARENTA Y NUEVE instalaciones de su tipo. En ellas se realizan acciones diversas con el objetivo de ofrecer beneficios sociales a los pobladores de los sitios en que se encuentran enclavadas.