China desarrolla un nuevo condensador de alto voltaje pionero en el mundo

El mundo avanza poco a poco para dejar atrás los combustibles fósiles. La gasolina y el diésel, algún día, serán historia, dejando paso a las renovables, que van ganando terreno. Uno de los países más avanzados en este sentido es China, siempre China, que está un paso por delante. O varios, después de desarrollar un nuevo condensador de alto voltaje pionero en el mundo.

Según recoge el diario South China Morning Post, en los últimos días una máquina rotativa de 35 kilovoltios, desarrollada por Dongfang Electric Machinery, había conseguido superar con éxito las pruebas. Con ello, se convirtió en el primero del mundo en alcanzar un voltaje tan alto, superando el anterior límite de 27 kV y eliminando el uso de transformadores elevadores intermedios. Un impulso más para las renovables.

Un avance clave para el gigante asiático, que se encuentra en plena transición energética hacia las renovables, con un doble objetivo: alcanzar el pico de emisiones de carbono para 2030 y, treinta años más tarde, lograr la neutralidad de carbono. Un ambicioso plan al que llegar con la apuesta por dos energías, la eólica y la solar, especialmente en las regiones norte y oeste del país, las que cuentan con mayores recursos energéticos naturales.

Con este avance, el condensador puede ofrecer la misma capacidad de cortocircuito que dos unidades convencionales, pero consumiendo el 45 % de energía. Y, al eliminar la necesidad de utilizar transformadores elevadores, el coste de funcionamiento y mantenimiento se reduce en un 50 %.

Una vieja tecnología renovada

Estos condensadores síncronos, no obstante, no son nuevos: fueron especialmente famosos en la década de 1920 para gestionar la potencia reactiva no utilizada que oscila entre la fuente y la carga en la generación hidroeléctrica. Sin embargo, cayeron en desuso a medida que la tecnología seguía su curso y la potencia comenzó a gestionarse mediante sistemas basados en semiconductores.

Pero, de este modo, Pekín ‘recupera’ una vieja tecnología de estabilización con la que apoyarse en su transición hacia las energías renovables. Y lo hace alcanzando un voltaje inédito para este tipo de condensadores. El rápido crecimiento de las energías renovables distribuidas (principalmente, la eólica y la solar) plantea nuevos desafíos a las redes eléctricas que fueron construidas para fuentes de energía más centralizadas.

Unos desafíos que incluyen la intermitencia, pues estas fuentes energéticas dependen en buena medida de las condiciones climáticas, y la menor inercia (la resistencia a los cambios repentinos en el flujo de energía). Algo totalmente opuesto a lo que ocurre con las centrales eléctricas tradicionales basadas en combustibles fósiles y energía nuclear.

(Tomado de AS)

Cubadebate