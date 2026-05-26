Comenzó marcha de columna juvenil, en respaldo a Raúl y a la Revolución

Los seleccionados para recorrer la ruta denominada Raúl es Raúl, partieron de la sede del comité provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas y se trasladaron hasta el campamento de pioneros Desembarco del Granma, cercano al monumento Portada de la Libertad, y en ese lugar fueron abanderados.
Este martes, desde antes del amanecer, el grupo marcha hacia Alegría de Pío, se detendrá en Pozo Empalao y continuará luego hasta El Plátano, entre Niquero y Pilón, lugar donde nació el Comandante de la Revolución Guillermo García Frías; seguidamente, pasará por los asentamientos rurales de Durán y La Guanábana.
En la tarde de este 26 de mayo llegará a Cinco Palmas; en la mañana del miércoles visitará La Nigua, e intercambiará, en la noche, con miembros de la Red Juvenil Comunitaria.
El jueves 28, desde las 7:00 de la mañana, la columna participará en la tribuna antimperialista, donde una representación del pueblo de Granma ratificará el respaldo popular al General de Ejército Raúl Castro y a la Revolución cubana.
Las acciones forman parte de la respuesta del pueblo a la extrema derecha de los Estados Unidos, que pretende manipular la historia, ofender a nuestros líderes e ignorar el derecho de Cuba a defender su territorio.
En Cinco Palmas tuvo lugar, el 18 de diciembre de 1956, el reencuentro de Fidel, Raúl y otros revolucionarios, después de la dispersión tras el combate de Alegría de Pío.
En aquellas especialmente difíciles circunstancias, con pocos hombres y solo siete fusiles, se reafirmó la voluntad de seguir la lucha, y se ha erigido como símbolo de unidad, resistencia y confianza en la victoria.