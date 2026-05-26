Comenzó marcha de columna juvenil, en respaldo a Raúl y a la Revolución

El programa de acciones de la columna de 95 jóvenes granmenses que rememora la marcha de los expedicionarios del Granma, desde Las Coloradas hasta Cinco Palmas, comenzó este lunes en el sitio del histórico desembarco, como demostración del respaldo de las jóvenes generaciones a la Revolución y al General de Ejército Raúl Castro.

Los seleccionados para recorrer la ruta denominada Raúl es Raúl, partieron de la sede del comité provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas y se trasladaron hasta el campamento de pioneros Desembarco del Granma, cercano al monumento Portada de la Libertad, y en ese lugar fueron abanderados.

Este martes, desde antes del amanecer, el grupo marcha hacia Alegría de Pío, se detendrá en Pozo Empalao y continuará luego hasta El Plátano, entre Niquero y Pilón, lugar donde nació el Comandante de la Revolución Guillermo García Frías; seguidamente, pasará por los asentamientos rurales de Durán y La Guanábana.

En la tarde de este 26 de mayo llegará a Cinco Palmas; en la mañana del miércoles visitará La Nigua, e intercambiará, en la noche, con miembros de la Red Juvenil Comunitaria.

El jueves 28, desde las 7:00 de la mañana, la columna participará en la tribuna antimperialista, donde una representación del pueblo de Granma ratificará el respaldo popular al General de Ejército Raúl Castro y a la Revolución cubana.

Las acciones forman parte de la respuesta del pueblo a la extrema derecha de los Estados Unidos, que pretende manipular la historia, ofender a nuestros líderes e ignorar el derecho de Cuba a defender su territorio.

En Cinco Palmas tuvo lugar, el 18 de diciembre de 1956, el reencuentro de Fidel, Raúl y otros revolucionarios, después de la dispersión tras el combate de Alegría de Pío.

En aquellas especialmente difíciles circunstancias, con pocos hombres y solo siete fusiles, se reafirmó la voluntad de seguir la lucha, y se ha erigido como símbolo de unidad, resistencia y confianza en la victoria.

La Demajagua