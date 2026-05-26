Tercer lugar para clavadista cubana en certamen nacional de Canadá

La cubana Anisley García finalizó con medalla de bronce en el trampolín desde tres metros del Campeonato Nacional Sénior de Clavados, en Canadá, que este fin de semana tuvo por sede el Centro Panamericano de Deportes de Toronto.

La dos veces semifinalista olímpica de París 2024, estuvo ahora en condición de invitada y logró nota final de 301.85 puntos en una prueba en la que se ha ido consolidando pese a que sus mejores resultados han llegado antes en plataforma.

Anisley se prepara en esa nación norteña desde hace más de un año gracias a una beca auspiciada por World Aquatics y aprovecha las competiciones allí para probarse en un panorama muy exigente. Por delante de ella ocuparon el podio esta vez Margo Erlan (319.60) y Mia Vallée (312.80).

La cubana había accedido a la final con total de 273.10 unidades y situada quinta entre las 27 concursantes en preliminares.

Ya en la discusión de medallas mejoró su rendimiento, sobre todo por buenas ejecuciones como en el salto con giro con que cierra su programa (5152B) y el de dos vueltas y media por dentro (405B), que utiliza para iniciar la secuencia.

Involucrada en la élite desde hace casi una década, Anisley es la principal carta cubana en el clavados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

En esa cita tendrá como principales rivales a las mexicanas y el objetivo de mantener sus reinados de 2018 y 2023 en la plataforma.

En San Salvador ella fue la más laureada de los cubanos en los saltos ornamentales, además del oro en plataforma individual ocupó puestos en el podio en los trampolines desde uno y tres metros, y los sincronizados mixto junto a Carlos Daniel Ramos (plataforma) y femenino con Prisis Leydi Ruiz (trampolín 3 m).

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