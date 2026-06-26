Papa León XIV inauguró el Consistorio Extraordinario en la Santa Sede

El papa León XIV inauguró hoy un Consistorio Extraordinario con los cardenales, a quienes pidió abordar los problemas que afronta la humanidad en su conjunto para reconocer signos de esperanza en un mundo plagado de conflictos.

“Necesito su libertad, su franqueza y su lealtad”, pues “un consejo sincero es siempre un acto de comunión” expresó el pontífice esta mañana en el Aula Pablo VI de la Santa Sede, ante unos 130 purpurados, al dar inicio a la segunda reunión del Colegio Cardenalicio de este año, tras la realizada en enero pasado.

Durante este encuentro de dos días, con cuatro sesiones, dos de ellas este viernes y las restantes programadas para mañana, “en primer lugar, estamos invitados a contemplar el mundo en el que la Iglesia está llamada a proclamar el Evangelio” pues, “antes de preguntarnos qué hacer, debemos detenernos ante la realidad”, señaló el Obispo de Roma.

En la segunda sesión prevista en la tarde de esta jornada, los cardenales están llamados a reflexionar “sobre la cultura del poder y la civilización del amor”, anunció el Santo Padre, quien destacó que “muchos de ustedes provienen de tierras marcadas por la guerra, la violencia y la polarización social o religiosa”.

León XIV enfatizó que “ninguno de nosotros es inmune a las múltiples formas de conflicto, opresión y fractura que azotan nuestras sociedades hoy” y “por ello, el discernimiento al que estamos llamados nos concierne a todos y desafía la misión de la Iglesia en cada contexto”.

Durante la mañana del sábado próximo se desarrollará la tercera sesión, en la que se tratará sobre la importancia de la reciente encíclica Magnifica Humanitas, la cual “nos ofrece algunas claves valiosas para interpretar este tiempo”, indicó.

El papa Prevost expresó su interés en saber “cómo resuenan estas páginas en sus Iglesias, qué preguntas plantean, qué perspectivas abren y qué pasos sugieren”, ya que “una encíclica continúa su camino cuando es acogida, interpretada y encarnada en la vida concreta de las Iglesias”.

En la tarde del 27 de junio, se dedicará una sesión al camino de la implementación del Sínodo, o asamblea de obispos, apuntó el líder de la Iglesia católica, quien se refirió a su relevancia, ante las heridas del mundo, para “escuchar, discernir y asumir la responsabilidad juntos”.

A las 17:30 hora local de ese último día del Consistorio Extraordinario, tendrá lugar un diálogo con el sumo pontífice, seguido de intervenciones libres de hasta tres minutos.

Luego de un discurso de clausura, que pronunciará el papa León XIV, a las 19:30 hora local del sábado tendrá lugar una cena en el Aula Pablo VI.

Finalmente, a las 09:30 hora local del lunes 29 de junio, se celebrará en la Basílica vaticana la Misa de la Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, que cerrará estas intensas jorndas de debates y reflexiones en la Santa Sede.

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